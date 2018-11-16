原标题：10月北京二手房价格回落 新建商品住宅价格上涨0.8%

原标题：10月北京二手房价格回落

本报讯（记者张骜）国家统计局今天发布的70个大中城市住宅销售价格变动数据显示，今年10月，北京新建商品住宅销售价格同比上涨0.8%，环比上涨0.2%。北京二手住宅价格同比回落2个百分点，环比回落0.2个百分点。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟分析认为，10月份，各地继续坚持因城因地制宜、精准施策，强化地方调控主体责任，促进房地产市场逐步回归理性。据初步测算，从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格持平；二手住宅销售价格下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京、上海和广州均下降0.2%，深圳下降0.6%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.0%和0.3%，涨幅比上月分别回落0.1和0.5个百分点。35个三线城市新建商品住宅价格上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；二手住宅销售价格上涨0.5%，涨幅比上月回落0.3个百分点。

10月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.2%，涨幅比去年同月扩大0.2个百分点；1至10月平均，同比上涨0.2%，涨幅比去年同期回落11.7个百分点。二手住宅销售价格上涨1.0%，涨幅比去年同月回落2.1个百分点；1至10月平均，同比上涨0.7%，涨幅比去年同期回落13.1个百分点。二三线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨10.4%和10.0%，涨幅比去年同月分别扩大5.8和2.8个百分点；1至10月平均，同比分别上涨6.8%和7.3%，涨幅比去年同期分别回落3.1和0.7个百分点。二三线城市二手住宅销售价格分别上涨7.6%和7.7%，涨幅比去年同月分别扩大2.6和2.1个百分点；1至10月平均，同比均上涨5.4%，其中二线城市涨幅比去年同期回落3.1个百分点，三线城市与去年同期涨幅相同。

15个热点城市中，新建商品住宅销售价格环比下降的城市有2个，与上月相同，最大降幅为0.5%；上涨的13个，增加2个，最高涨幅为2.5%。同比下降的城市有3个，比上月增加1个，最大降幅为1.0%；上涨的12个，与上月相同，最高涨幅为13.3%。J262

(责编：赵爽、杨曦)