扬尘治理不达标 5家企业在京投标资格被暂停

原标题：5家企业在京投标资格被暂停
本报讯（记者赵莹莹）市住建委通报，中城建设、河北邺奇建筑公司等5家施工企业因扬尘治理不达标被暂停在京投标资格30天到90天。
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司建设的昌平区南邵镇商品房、密云区溪水花园住宅小区B区琉森香谷园和城区高压机关办公楼外立面隐患改造工程3项工程施工现场存在未落实进门查证出门查车制度、未按要求使用预拌砂浆、重要会议保障期间进行切割作业、违规使用不达标渣土运输车辆等问题。市住建委决定依规暂停中城建设公司、河北邺奇建筑公司、广东蕉岭建筑公司在北京市建筑市场投标资格90天，并全市通报批评工程参建单位，同时将扬尘违法违规情况移送城管执法部门进行进一步行政处罚。
通报还指出，昌平区北七家镇商品房项目和大兴区黄村京南物流三号区两项工程施工现场存在渣土运输车辆未封闭运输、施工现场裸露土方未苫盖严密、未严格落实土方湿法作业等问题，施工现场扬尘治理不达标。根据责任划分和存在扬尘问题情节轻重，市住建委决定依规暂停中铁二十一局集团第六工程公司的投标资格30天，决定依规暂停天元基业市政工程公司在北京市建筑市场投标资格90天，并全市通报批评工程参建单位，将扬尘违法违规情况移送城管执法部门进行进一步行政处罚。同时将此次扬尘违规行为作为空气重污染应急停工重要依据，2018-2019秋冬季期间发生空气重污染预警时，以上两项目响应预警级别自动提升一级。J201
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