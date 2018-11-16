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资质造假，滤芯不换……社区“贴牌”自动售水机乱象调查

2018年11月16日08:23  来源：新华网
 

近年来，各大社区里五花八门的自动售水机随处可见。根据促销人员介绍，售水机的水品质更好，经济实惠，办卡还能多送水，受到市民青睐。

自动售水机里买到的水真的安全可靠？有无监管？记者调查发现，当下自动售水机多数为三无产品，资质造假，设备质量和维护等难达标。而对潜藏在“优惠”背后的风险，消费者多不知情。

多数自动售水机为三无产品 滤芯里爬蟑螂卫生堪忧

“花2块钱能喝好几天，水质软且没有水垢，性价比很高。”家住北京市海淀区毛纺厂小区的张女士是自动售水机的老用户了。据她介绍，小区居民一直饮用售水机的水。同小区李先生也表示，小区内售水机证书齐全，“维护签到表”定期有人签到，各项指标也“合格”，看起来很靠谱。

但也有居民吐槽，“自动售水机的接水口成天暴露在外面，风一吹，脏东西全进来了，也没见人来清理维护。”

那么，“看起来合格”的售水机，到底靠不靠谱？

按照北京市2009年出台的《北京市现场制、售饮用水卫生管理办法》规定，现场制售水机安装位置周围应当保持良好的卫生状况，周边10米范围内不得存在禽畜饲养场、公共厕所、垃圾桶(箱、房)、粉尘、有毒有害气体等污染源，不得堆放垃圾、粪便、废渣等污染物。现场制售水机安装位置地面要求平整固化，具备废水排放设施，设备周围不得有积水。现场制、售水机与生活饮用水连接处须安装止回装置等。

连日来，记者在北京市海淀区、通州区、房山区等多地调查发现，社区自动售水机存在诸多问题：多数小区内的机器出水口暴露，有的紧挨着垃圾堆，有的没有卫生许可批件。机身生锈、没有回水装置、机内长苔藓，由于露天摆放，一些售水机水管口直接暴露，水质安全堪忧。

“目前，北京市多数自动售水机为三无产品。”北京市包装饮用水行业协会常务副会长袁军告诉记者，在该协会进行的一次例行拆机抽检中，一些售水机的水箱内被检出大量细菌，“有的滤芯里还发现了蟑螂等异物，有的竟然没有滤芯。而消费者对此浑然不知。”

制售“贴牌”机成产业 投放小区门槛低

这些三无售水机到底怎么来的？记者进入多个“自动售水机”内部组织和交流群调查发现，制售“贴牌”已然成为产业链。

在一个名为“自动售水机”的内部QQ交流群，多位群友向记者表示，他们均从事售水机代加工生产，“代理商想做什么牌子可直接贴标”。一位卖家称，他销售的自动售水机为自家生产，配件可自行更换，随机附带“水质检测报告”，无人监管。

深圳市北科检测有限公司是一家国家认监委授权的第三方检测机构，工作人员梅先生透露，该公司收费2万元即可为自动售水机提供中国CCC强制认证、著名品牌证书、企业标准备案等各种资质。根据梅先生提供的一个某公司“资质”，记者果然在国家认监委官网核验成功。

记者查询发现，这些售水机不仅通过QQ群推销，多家电商平台也均有售。“海洁尔”牌商家称，该品牌年销售量高达10万台以上，“只要宣传做得好，本钱一年可回收。”

而购买到这样的售水机，能顺利投放进小区吗？

调查发现，当前自动售水机公司主要与小区物业、村支书、小店老板合作投放，由他们负责场地和机器维护，双方分成。海淀区某小区物业负责人10月16日告诉记者，“只要小区内有地方，缴纳水电费和占址费即可投放。”也有小区内的商铺老板透露，售水机的水电费商铺全包，办卡可直接联系商铺，双方五五分成。

多家企业被列入异常名录 促销扩张存跑路风险

调查发现，由于打折力度很大，售水机水卡销售十分火爆，而这种营销模式存在资金链断裂风险。

“按照一台机器加上占址费最低8000元计算，卖出100张水卡就可接近投放成本。”袁军称，先预售卡融资，再购机扩张，高折扣的促销使资金滚雪球式增加，一些企业难负重担，最终跑路。“‘康基伟业’售水机公司之前很火，但跑路后居民的钱全打了水漂。”

目前北京社区内自动售水机情况如何？记者随机走访发现，海淀区某小区内自动售水机投放公司“北京联合立方科技发展有限公司”，因“无法取得联系”去年被工商部门列入经营异常名录，而目前该售水机仍正常售水。同样原因被列入异常名录的还有许多在售的知名售水机公司，一些售水机公司还因违规经营个人贷款业务曾被吊销营业执照。在一些电商平台上，许多品牌也被证实进了工商部门的“黑名单”。

“无法取得联系就意味着存在跑路风险。”袁军说。为加大资金回笼，加速办卡效率，一些商家对水质进行分类，声称售水机的某些“功效”。对此，袁军提醒“这些均为虚假宣传”。

饮水思源应理性 新标准年底有望出台

自动售水机到底谁来管？消费者该找谁去维权？

北京市包装饮用水行业协会秘书长佟玉洪表示，由于目前缺乏国家强制标准，售水机检测只能靠厂商自行送检，或由卫生部门定期对已经备案的设备进行抽检。“不乏有企业将合格报告复制造假，监管部门面临巨大压力。”他说。

“治理自动售水机乱象，需多部门协同共治。”重庆大学法学院副教授陈晴认为，监管部门应要求经营者具备相应资质并备案登记，制定和严格执行净化设备国家标准，并定期抽查。社区居委会也应对辖区加强监管。“采取预付式销售的，还应考虑消费者资金安全。”

据佟玉洪介绍，北京市年底前将出台的《北京市现场制售水机规范服务管理标准》，将对售水机经营单位统一设计包括批准文号、生产厂家等信息的二维码标识。“好比售水机的‘身份证’，居民用手机扫码即可获取相关信息。”佟玉洪说。

日前，北京市有关部门已约谈了规模厂家，售水机站址的统计和备案工作也从通州铺开。备案完成后，监管部门可对市内所有售水机实施远程监控，从源头杜绝乱象。

中国农业大学食品学院副教授朱毅提醒消费者，不要盲目迷信自动售水机，“管理不善的净水设备同样存在病原微生物污染饮用水的高风险，导致介水传染病的发生。”（新华社“中国网事”记者冯松龄）

(责编：赵爽、杨曦)
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