海关严厉打击新型烟草走私

本报讯 记者马呈忠、通讯员段玉莲报道：据乌鲁木齐海关统计，今年1月份至10月份，海关缉私部门共办理走私加热不燃烧烟弹案件336起，其中刑事立案7起，办理行政案件329起，累计查获1.3万余条，案值620万元，涉嫌偷逃税款418万元。
加热不燃烧烟草制品是近年来一种新型烟草制品，根据我国相关法规，此类烟草制品属于国家监管类商品。据介绍，乌鲁木齐海关缉私局已将打击加热不燃烧新型烟草制品走私纳入“国门利剑2018”联合专项行动，通过推进落实“部门联合、多方参与、密切协作”的打私长效机制，对关区烟弹入境走私违法活动实施精准打击，有效遏制加热不燃烧烟弹走私势头。
目前，乌鲁木齐海关查获的新型烟草走私案件多以人身藏匿、行李藏匿等方式通过水客“蚂蚁搬家”走私入境。对此，乌鲁木齐海关一方面加强正面监管，持续开展打击区域走私违法“百日会战”专项行动，加大对车体藏匿、“蚂蚁搬家”等烟草走私活动的专项打击力度，另一方面积极完善反走私综合治理体系，推进协同共治，与新疆烟草专卖局就联合打击新型烟草走私签署了合作备忘录，定期通报情报线索、重大案件查办情况，组织专项培训和重点口岸调研，开展案例分析和业务探讨。
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