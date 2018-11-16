原标题：废电池、废荧光灯管等有害垃圾分类处理如何“落地”

有害垃圾分类处理如何“落地”

□ 本报记者 杜 晓

□ 本报实习生 王梓丁

有害垃圾指含有害物质，需要特殊安全处理的垃圾，产生源主要是居民家庭。主要包括：废电池(镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等)，废荧光灯管(日光灯管、节能灯等)，废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片、废相纸、硒鼓、光盘、笔芯、废旧小家电、电子产品等。

早在2017年3月，国家发改委、住建部发布的《生活垃圾分类制度实施方案》中，要求必须将有害垃圾作为强制分类的类别之一。据了解，北京从2017年起开展垃圾分类示范片区创建，有害垃圾也被纳入分类全覆盖的范畴，越来越多的社区和单位实施有害垃圾分类收集。

然而，现实中有害垃圾收集情况并不乐观。在近日举办的冬季垃圾分类市民论坛上，业内人士对此进行了深入探讨。

废弃药品随意丢弃污染环境

过期药品是人们生活中常见的固体废弃物。

北京市海淀区药监局药品监管科科长宋宏宇认为，长期服用过期药的性质相当于自杀。过期药品有效成分降低，干燥脱水，潮湿吸潮，最后导致药效降低，人体吸收不到有效成分，比如阿莫西林、诺氟沙星这些抗菌药，药效很容易降低；药品化学成分改变，可能分解出一些有害杂质，对人体造成伤害，比如磺胺类、青霉素类的药品，过期以后有可能会引发过敏和休克。

“废弃药品随意丢弃，会对环境造成污染，如青霉素散发到空气，会造成周边的人皮肤过敏，被人捡走以新药售出，会危害人体健康。”宋宏宇说。

关于废弃药品的回收，宋宏宇认为，废弃药品有专门的回收渠道，应放入社区废弃药品回收箱，由监管部门组织专业机构进行无害化处理。

对于目前在废弃药品回收中存在的问题，宋宏宇结合自己的工作进行了介绍，“海淀区药品回收箱基本覆盖了辖区共计985个回收箱，回收效果显著，但因环保机构销毁能力有限、环保限制等问题，回收的废弃药品无法销毁，造成积压。为此，药监局争取了区相关部门的支持，海淀区政府给予很大经费支持”。

“新增社区回收箱没有100%覆盖率，有的居民反映回收箱难寻，计划在百度地图和药监局微信公众号上标注每个废药回收箱的具体位置，利用互联网技术提高公众找寻回收箱的便捷性；同时还要注意防盗，防止不法分子拿去市场贩卖。”宋宏宇说。

金榜园小区位于北京市昌平区回龙观镇，2001年建成并投入使用，共有28栋楼1300户人家，是较早推进垃圾分类的居民小区。

小区物业经理曲屹松说：“鉴于目前居民关于废弃药品方面的知识还不够普及，只有从普通居民容易识别的过期药品入手，开始收集家庭危险有害废弃物。”

据了解，此前，相关部门给金榜园社区投放了两个过期药品回收箱，因投放不方便而效果不好，为此，物业公司设置了桶口大、投放方便的有害垃圾回收桶。

“有的居民投放随意，不按要求去掉包装盒与说明书，为此，专门派物业职工去掉过期药品的包装盒，同时可防止过期药品被一些不法分子利用，二次流入市场，欺骗和危害病人。经常要派人巡视，小桶收满了，要及时转移到大的收集桶，避免造成环境二次污染。大收集桶装满时，及时告知药监部门收走。”曲屹松说。

含汞废弃物容易污染空气

荧光灯管、节能荧光灯、汞体温表、汞血压计……都共同含有一种物质——汞。

“我国环境空气质量标准规定，生活中汞的气态浓度应当低于0.05微克/立方米。节能灯里一般有5毫克汞，是国家行业标准规定的量，一些达标企业在这个限值中生产合格产品，但实际还有一些企业为了市场销售额而超过这个汞限制值。”北京海淀和谐社区发展中心生态社区建设委员会主任吕岩说。

据吕岩介绍，假如荧光灯破损，以15平方米房间为例，在15平方米、高度约2.6米的房间里，室内空间大概是39立方米，理论上5毫克汞在这个房子里全部蒸发而且均匀分布，将超过国家标准2560倍。假如体温计破损(里面有1000毫克液体汞)，冬季在不开窗的封闭空间中，在15平方米房间内汞气体浓度理论上会超过国家标准51万倍。实验证明，在室温26摄氏度、15平方米的办公室里，一支体温计破碎造成汞泄漏，3分钟的时间里，挥发的汞气体浓度就会超出国家安全标准的100多倍。

“假设含汞的废弃物破碎后，拿笤帚扫，拿抹布去擦，会造成空气扰动，汞气体的浓度快速上升。这个测试证明，汞在生活环境中蒸发成为汞气体的速度非常快。所以汞一旦造成室内污染，正确的做法是，不能擦桌子，不能扫地，不能开空调，到居委会申请救援包。如果不正确处理，汞室内污染的时间可能超过6个月，因为我们的房间中有各种结构复杂的家具和家用电器，家用电器通常有散热孔，汞蒸汽会寄存在里面，形成慢性汞污染源。”吕岩说。

“废旧含汞荧光灯暂存的难点是易碎，无论是小的还是大的危废桶，一些特殊形状的含汞荧光灯不好存放。解决的办法有，第一，经常派人巡视，及时将小桶换大桶；第二，不同形状荧光灯分别进行包装；第三，将长灯管用废布包裹起来；第四，码放在废旧塑料箱里等待运输。”曲屹松说。

北京一家科技公司负责人于景成就如何处理荧光灯进行了总结，“从组织措施来说，确定各个部门管理负责人、管理措施，并且确定这些部门和人员按照怎样的规范、流程和标准操作和管理；从经济上来说，需要明确是灯管生产商还是消费者出处理费；技术措施上，一毛五一支的废旧灯管处理费，可以把它们变成铝玻璃和荧光粉，荧光粉被特制的吸附材料吸附住，送到危废处理中心重新冶炼，变成水银；铝和玻璃，经过再加工变成可在用的铝玻璃和荧光粉，一个日光灯管的生命周期就这样完成了”。

推行垃圾分类社区有何经验

“垃圾分类的想法源起于降低物业成本、垃圾就地消纳、减少垃圾排放的环保意识。为了减少成本，从2003年起，便开始做垃圾分类。”曲屹松说。

据曲屹松介绍，2015年的10月17日，居委会、物业公司与北京海淀和谐社区发展中心共同举办了“金榜园家庭环保主题宣传日”。会后确定，实验开展家庭固体危险废弃物的收集暂存，建立了三个危废的收集点，物业公司派专门人员进行危废的安全收集和暂存，和谐社区发展中心派人指导社区危废的安全收集与暂存，负责联系有资质的专业部门进行安全转运，并进行无害化的资源处理。

在总结居民小区回收固定危险废弃物的经验时，曲屹松认为，首先要建立社区危废收集机制，由和谐社区发展中心负责协调各方，员工和保洁队长进行专业指导和培训。第二是向居民、物业职工普及危险废弃物方面的知识。第三，建立社区危废收集暂存点。设立四个家庭收集点，配备了6只收集桶，贴了统一的危废标识。第四，根据需要建立集中暂存管理。第五，向居民发放家庭危险废弃物周转瓶。

“现实中处理好家庭危险废弃物，很重要的一点就是社区应该对有害垃圾处理建立配套暂存基础设施，然而目前很多社区显然是缺位的。如果跟其它垃圾一样，每天都对有害垃圾日产日清，开一个车来拉那么一小部分电池、灯管之类，这肯定是不划算的，所以社区内设置配套的安全暂存设施非常必要。如果社区有了安全暂存设施，再加上特别的运输工具和后端处理设备，那么处理家庭危险废弃物的硬件建设方面基本上就完成了。”环境史博士、北京零废弃运动发起人毛达说。

有害垃圾需要稳妥投放和存放

毛达认为，家庭危险废弃物具备两种属性，既是环保部门所管理的危险废物，又是环卫部门所管理的生活垃圾当中的一个种类，所以就导致了这一类垃圾比较特殊，在管理方面提出了较高的要求。危险废弃物的管理涉及两个部门，存在部门之间配合的问题。

“现在推广垃圾分类，其中第一项就是必须要强制分类投放收集运输处理，强制的范围是全国四十六个重点城市。这四十六个重点城市要开展垃圾分类的第一步，就要把家庭危险废物等有害垃圾从各类垃圾中分出来。”毛达说。

据毛达介绍，根据相关要求，有关部门需要从软硬件两个方面为家庭危险废弃物的分类处理提供相应配套。

“在硬件方面，现在普遍认识到首先要有末端的特殊处理设施。比如，过期药品的一种处理方法就是高温焚烧，但是这种方法就不适用于含汞电池或者含汞灯管，这两类处理设施和技术也要有针对性，否则收集了也没有用。其次，还需要有不同的运输渠道。家庭危险废弃物区别于生活垃圾很重要的一点就是，家庭危险废弃物可以有一段时间的安全存放期，不像我们普通生活垃圾那样容易腐烂，要求日产日清。大部分有害垃圾只需要公众稳妥投放和存放，不会很快对周围环境造成危害。”毛达说。

处理家庭危险废弃物、加强宣传教育、完善体制机制也是必不可少的工作。

“要让居民知晓，政府在公共服务中能够覆盖到的有害垃圾是哪些，明确有关部门是有能力处理各类家庭危险废弃物的。在一定的区域内，如果大家都知道哪里有暂存设施，就可以去那里投放。如果未发现特定暂存设施，那么在社区、居委会、物业当中，存在一些临时性的收集点，由这些收集点将家庭危险废弃物送至特定地点也是有效的。要确保居民清楚家庭危险废弃物的处理链条。”毛达说。

毛达认为，有一些有害垃圾可能在当时就会产生一些危害，比如打破的灯管、水银体温计等。居民往往来不及送到收集点，废弃物就已经开始泄漏且造成危害。

“曾经有一位女老师，就给大家提供了这样的一种思路：每个社区都应该配备一个应急处理包，每个社区的工作人员都应该掌握应急处理办法，然后宣传到各家各户。这样，对于没有紧急危险的物品，我们就可以安全地将其送到收集点；对于可能产生紧急危险的废弃物，我们也知道该如何应对。”毛达说。

(责编：赵爽、杨曦)