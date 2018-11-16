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中国《反垄断法》实施十年成效卓著 反垄断法治化水平提高

2018年11月16日10:44  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月16日电 今日上午，国新办就中国《反垄断法》实施十周年有关情况及展望举行新闻发布会。国家市场监督管理总局副局长、国务院反垄断委员会秘书长甘霖表示，反垄断法是市场经济国家政府发挥作用的重要政策工具。中国《反垄断法》实施十年成效卓著，为保护市场公平竞争，提高经济运行效率，维护消费者利益和社会公共利益，促进社会主义市场经济健康发展发挥了重要作用。

甘霖介绍到，十年来，中国竞争政策的地位和作用不断增强，反垄断法治化水平不断提高、统一开放竞争有序的市场体系不断完善,具体体现在四个方面：

一是建立中国特色的竞争政策和反垄断制度规则体系。十年来，大力推进反垄断领域法治建设，国务院出台了《关于经营者集中申报标准的规定》，反垄断执法机构出台《经营者集中审查办法》、《反价格垄断规定》、《禁止垄断协议行为的规定》等12件部门规章、3件规范性文件、10件办事指南和指导意见，切实提高了法律的可操作性，推动反垄断工作全面纳入法治轨道，为法律的有效实施和依法行政提供了制度保障。国务院反垄断委员会颁布了《关于相关市场界定的指南》，刚刚通过也马上要颁布《关于知识产权领域的反垄断指南》等4部指南，给予经营者更加清晰的指引。我们的实践也证明，反垄断法治化为促进中国经济的持续健康发展发挥了重要作用。

二是推动形成统一开放、竞争有序的市场体系。十年来，依法打击垄断行为，截至2018年10月底，共查处滚装货物国际海运企业案、山西电力案等垄断协议案件165件，高通案、利乐案等滥用市场支配地位案件55件，累计罚款金额超过110亿元人民币，震慑了违法者。审结经营者集中2437件，审结交易总金额超过40万亿人民币，依法禁止可口可乐收购汇源、马士基等设立网络中心两案，附条件批准微软收购诺基亚、陶氏化学和杜邦合并等37件经营者集中案件，维护了相关市场的公平竞争。查处了十二个省区市政府在“新居配”建设中滥用行政权力排除限制竞争案件等193件，建立并组织实施了公平竞争审查制度，各地区各部门共对12.2万份文件开展了公平竞争审查。实践证明，通过不断加强反垄断执法，促进了全国统一开放、竞争有序的市场体系形成。

三是保护消费者和经营者合法权益。十年来，围绕消费者和经营者反映强烈的突出问题，严厉查处汽车、燃气、供电、供水、电信、黄金饰品、乳粉等民生领域价格垄断行为，深入开展公用事业限制竞争和垄断行为专项整治，查处交通、医药、电力、教育、金融、保险等民生领域的滥用行政权力排除、限制竞争案件。附条件批准雅培收购圣犹达、贝克顿—迪金森与巴德合并等医疗器械领域案件，打破高端医疗器械垄断；附条件批准农化和农业大型国际并购案件，确保大宗产品稳定供应和农民利益。同时按照“放管服”改革要求，强化监管的成本意识和效能观念，完善执法程序，优化办案机制，提高执法效率。以经营者集中执法为例，目前简易案件基本在初步审查阶段（30天）内审结，案件在初步审查阶段审结率较2008年提高85%以上，2017年案件平均审结时间较2013年缩短50%以上。同时我们大力推进信息公开制度建设，提升监管执法的透明度，大力推进竞争倡导和市场竞争状况评估等工作。

四是服务构建开放型经济新体制。反垄断执法理念、监管规则不仅影响本国的经济运行，更是影响国家竞争力和国际影响力的重要因素，是构建开放新格局的重要基础，代表了营商环境的国际竞争力水平。十年来，我们积极参与国际竞争规则的谈判和调整，推动国际竞争规则相互衔接与融合，为投资贸易活动的顺利进行提供规则保障。在中国—瑞士等8个自贸协定中已经设立竞争政策与反垄断执法合作专章，正在进行多个自贸协定竞争政策议题的谈判。与美国、欧盟、澳大利亚等28个国家和地区反垄断执法机构商签55个竞争政策与反垄断执法合作文件，推动金砖国家等开展竞争合作。反垄断执法获得了国际社会的充分认可，中国已经成为与美国、欧盟并列的全球三大反垄断司法辖区之一。

(责编：赵爽、朱一梵)
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