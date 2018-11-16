原标题：财经观察：中国“购物车”激发全球商业活力

新华社北京１１月１５日电 财经观察：中国“购物车”激发全球商业活力

新华社记者

５７８．３亿美元，这是首届中国国际进口博览会的累计意向成交额；２１３５亿元人民币（约合３０７．７亿美元），这是中国电商巨头阿里巴巴旗下平台“双十一”交易总额。进博会让各国客商汇聚上海推介产品，“双十一”让消费者在中国电商平台选择全球好货，满满的中国“购物车”彰显着点燃全球商业活力的中国需求，体现了中国市场对世界经济的拉动作用。

进博会打开“窗口”

进博会上，一台为巴塞罗那足球俱乐部定制的冰箱吸引不少人驻足。除这台冰箱，世界５００强企业、土耳其科奇财团下属的家电品牌倍科电器还展示了不少独特设计和创新技术，希望满足中国消费者对“高端、独特和定制产品”的需求。

倍科电器大中华区总裁宋进平告诉新华社记者，到２０２０年，具有“尖端产品需求”的中国消费者将达数亿，这些消费者懂技术、有健康意识，对全球商家都是“巨大商机”。进博会给消费者获得创新品牌和产品提供窗口，也给海外商家在中国构建品牌认知提供机会。

美国强生公司中国区主席孟启明表示，进博会为企业与合作伙伴深入交流提供良好平台，增强外国企业继续拓展对华业务的信心。孟启明说，中国市场在强生全球业务中地位举足轻重。为满足中国市场巨大需求，强生将加强研发创新，向中国消费者提供更多、更好的医疗保健产品和服务。

多元化的中国需求不仅让世界５００强企业“心动”，也给发展中国家带来机遇。埃及、尼泊尔等国参展商也在进博会上获得更多展示产品的机会，其中蕴含的合作前景，让他们无比期待。

“双十一”再破纪录

在进博会上，部分商家力推在中国电商平台上的网店，为随后到来的“双十一”预热。“双十一”没有让世界客商失望，交易额再创纪录，进一步彰显中国市场的巨大消费力。

总部设在澳大利亚墨尔本的保健品品牌斯维斯在多个中国电商平台同步参与“双十一”活动，举办的网络直播活动吸引１２４万网民观看，成为“双十一”期间最畅销的保健品品牌之一。

斯维斯董事总经理奥利弗·霍恩告诉新华社记者，公司产品最初因中国留学生为父母购买而流行，随着中国消费者对高端产品需求不断增加，逐步在中国市场热销，目前对华销售额已占据全球销售额的３７．１％。霍恩说，为进一步拓展中国市场，公司力推的新产品主要针对年轻消费者，并选择中国年轻歌手代言。

不仅澳大利亚保健品受追捧，阿根廷牛肉、新西兰乳制品等来自世界各地的产品都在“双十一”期间取得不错的销售成绩。英国高级金融分析师彭尼表示，“漂亮的数据”反映了中国市场对世界经济的重要意义。“消费升级”已成为中国当下的热门词汇，消费驱动已成为中国经济发展的重要词汇。

墨西哥商业杂志《高层》网站表示，“双十一”销售额呈“爆炸式增长”说明中国作为世界第二大经济体的实力。

“双十一”不仅释放中国需求，更成为世界现象。美国汤普金斯国际咨询公司副总裁扎库尔表示，东南亚市场在今年“双十一”期间也增长迅速，让这一天从中国的“购物节”变成世界的“采购日”。

“为中国制造”拉动世界经济

进博会、“双十一”展现了中国消费者不断升级的需求，更体现了中国市场对世界经济的拉动作用。

汇丰银行的一份报告说，高速增长的中国消费市场正在改变国际企业的商业策略，“为中国制造”无疑将成为未来重要的制胜之道。报告认为，高科技、高品质的产品将成为中国市场增长最快的领域，而了解中国市场文化、中国销售渠道将是跨国企业成功之道。

澳大利亚悉尼商学院全球化问题专家阿卡特告诉记者，澳大利亚企业直接参与到“双十一”中，能够大幅节省市场推广费用，带动相关产业发展。

日本富士通总研经济研究所高级研究员赵玮琳表示，近年来中国消费者需求更加多样化、个性化，从重视性价比向重视消费体验方面转变。赵玮琳说，日本企业非常看重中国市场释放出的积极信号，将加快在中国市场布局。

正如汇丰亚太区工商业务主管戴子华所说，如果说“中国制造”曾被国际企业当成在华业务指南，那今天他们需要的是一本“为中国制造”的新手册。从进博会上的购物单，到“双十一”的“购物车”，中国扩大开放的决心不仅给中国消费者带来福利，更给世界经济带来新动力。（执笔记者：宿亮；参与记者：潘丽君、钱铮、易爱军、孙晓玲、李碧念、陈宇、吴丹妮、王慧慧、马倩、吴昊、熊茂伶）

(责编：袁勃)