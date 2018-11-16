反垄断工作将如何推进？市监局释放九大信号

人民网北京11月16日电 今日，国新办就中国《反垄断法》实施十周年有关情况及展望举行新闻发布会。国家市场监督管理总局副局长、国务院反垄断委员会秘书长甘霖表示，由于反垄断法实施时间只有10年，反垄断工作仍面临不少困难。例如，竞争政策作用发挥不平衡、不充分，执法体制不完善，执法标准不统一，执法队伍能力不太适应等。甘霖阐述了新形势、新任务对反垄断工作提出的四点新要求，以及反垄断工作需要进一步努力的五个方面。

甘霖表示，新形势、新任务对反垄断工作提出了四点新要求：

一是推动经济高质量发展，要求竞争政策发挥更大作用。只有鼓励竞争，才能依靠市场发现商机、培育创新。只有公平竞争、优胜劣汰，才能促进产业转型升级，推动经济高质量发展。这要求竞争政策在推进供给侧结构性改革、鼓励创新和提高资源配置效率等方面发挥更大作用。

二是服务人民对美好生活的需要，要求切实保护消费者合法权益。保护消费者权益，是市场经济国家反垄断监管的重要方向和最终目的。这就要求通过加强反垄断执法，保障消费者的知情权、选择权、公平交易权等各项权利，提升满意度，切实增强人民群众的获得感和幸福感

三是适应经济全球化和企业竞争国际化，要求加强反垄断国际合作交流。国际垄断行为导致市场扭曲，抬高进入壁垒，部分国家保护主义和内顾倾向抬头，也加剧了对市场竞争的破坏。同时，竞争规则在国际经贸规则体系中的地位日益重要，竞争政策和反垄断执法也越来越成为自贸协定的重要议题。这就要求我们加强反垄断国际交流合作，共同维护国际市场公平竞争；加强多双边竞争议题的磋商，为保护投资和贸易自由化成果提供规则保障。

四是做好新时代反垄断工作，要求提高执法能力和水平。反垄断执法技术性强、专业程度高，对执法队伍的专业素质和执法能力要求很高，既要懂法律还要懂经济，还要懂新经济，对行业要求很高。这就要求我们对标美欧等司法辖区的执法机构，大力加强基础理论、执法技术、国际谈判等多方面能力建设，按照既熟悉宏观经济又了解产业发展、既掌握国内市场情况又洞察国际发展趋势、既通晓法律规则又精通国际经贸的复合型人才培养标准来打造反垄断执法队伍。

另外，甘霖强调，党的十九大明确提出，要打破行政性垄断，防止市场垄断，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，完善市场监管机制。接下来反垄断工作要从五个方面进一步努力：

一是进一步完善中国特色反垄断执法体制机制。

二是进一步强化竞争政策的基础性作用。

三是进一步加强反垄断执法。

四是进一步深化反垄断国际合作与交流。

五是进一步推动竞争文化的广泛传播。

(责编：李玥、朱一梵)