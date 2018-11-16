滴滴优步合并触罚反垄断法？反垄断局：正在全面分析评估

人民网11月16日电 今日，国新办就中国《反垄断法》实施十周年有关情况及展望举行新闻发布会。有记者提及“滴滴优步合并是否触犯反垄断法”，国家市场监督管理总局反垄断局局长吴振国就此回应称，市场监管总局正在依据《反垄断法》及有关规定对该合并案进行调查。

吴振国表示，网络约车不管是在中国还是欧美，都是一个新兴的业态，与传统行业有所区别，市场竞争也复杂多变。

吴振国表示，本案社会关注度比较高。市场监管总局正在研究互联网竞争规律和特点，全面分析评估该交易对市场竞争和行业发展的影响，严厉查处损害消费者权利的垄断行为。市场监管总局作为反垄断执法机构，高度重视新经济领域的竞争问题，根据自身创新发展、创新监管方式和坚持包容审慎的原则，对互联网等新兴领域的发展进行监管，维护市场的公平竞争，为互联网的新业态、新模式营造一个宽松、包容的发展环境。既要充分发挥市场竞争机制的作用，增强互联网行业的创新动力，又要加强互联网行业的监管规则体系。市场监管总局会与相关部门一道，依法加强市场监管，防止形成行业垄断和市场壁垒，保护消费者的合法权益和社会公共利益。（实习生李玥）

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