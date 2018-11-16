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商务部：前10月利用外资保持稳定增长

2018年11月16日14:28  来源：央视网
 
原标题：商务部：前10月利用外资保持稳定增长

　　央视网消息：商务部昨天发布的数据显示，今年前10个月，我国实际使用外资保持稳定增长。

　　数据显示，1－10月，全国新设立外商投资企业49545家，同比增长89．3％；实际使用外资7011.6亿元，同比增长3．3％。其中，高技术制造业实际使用外资737．8亿元，同比増长30．6％。

　　分地区来看，西部地区吸收外资增幅较高，自贸试验区保持领先地位。1－10月，西部地区实使用外资494．1亿元，同比长16.8％。自贸试验区新设立企业7844家，同比增长39．8％。

　　从投资来源地来看，1－10月，韩国、日本、美国、英国、德国、法国实际投入金额同比分别增长36％、24％、4．1％、175．9％、31．2%和19．3％，“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投入外资金额同比增长11.9％、13％和15.3％。

(责编：袁勃)
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