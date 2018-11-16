原标题：京沪广深二手房价普跌 二手房价同比下降2%

原标题：京沪广深二手房价普跌

本报讯（记者 陈雪柠）二手房市场出现拐点。国家统计局昨天公布10月全国70个大中城市商品住宅销售价格数据。据初步测算，从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格持平；二手住宅销售价格下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，本市二手房价环比下降0.2%，同比下降2%。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟介绍，31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.0%和0.3%，涨幅比上月分别回落0.1和0.5个百分点。35个三线城市新建商品住宅价格上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；二手住宅销售价格上涨0.5%，涨幅比上月回落0.3个百分点。

楼市中所谓的“金九银十”销售旺季，今年在京城显得十分冷清。低温市场状态下，二手房买卖双方入市积极性回落，新增供需低迷。据房地产中介机构数据，10月本市二手房新增房源及客源量继续下降。据分析，在当前新增供需低迷状态下，加上“竞限房”项目集中入市，预计11月二手房成交量价将继续保持低位。

“9月楼市涨幅已明显放缓，10月统计局公布的70城房价最大的特点是，二手房价格出现了明显变化。”业内人士分析，合计多达14个城市的二手房价格出现了下调，其中厦门下调最多达到了0.9%，深圳、杭州、上海、广州、北京等房价最热点城市二手房价格均出现了环比下调。而从同比看，北京、上海、厦门二手房价格也出现了下调。预计未来几个月，二手房价格的下调城市数量和下调幅度将继续加大，部分城市新房价格也将逐渐下调。

(责编：赵爽、李栋)