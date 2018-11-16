人民网>>财经

京沪广深二手房价普跌 二手房价同比下降2%

陈雪柠

2018年11月16日15:01  来源：北京日报
 
原标题：京沪广深二手房价普跌 二手房价同比下降2%

　　原标题：京沪广深二手房价普跌

　　本报讯（记者 陈雪柠）二手房市场出现拐点。国家统计局昨天公布10月全国70个大中城市商品住宅销售价格数据。据初步测算，从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格持平；二手住宅销售价格下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，本市二手房价环比下降0.2%，同比下降2%。

　　国家统计局城市司高级统计师刘建伟介绍，31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.0%和0.3%，涨幅比上月分别回落0.1和0.5个百分点。35个三线城市新建商品住宅价格上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；二手住宅销售价格上涨0.5%，涨幅比上月回落0.3个百分点。

　　楼市中所谓的“金九银十”销售旺季，今年在京城显得十分冷清。低温市场状态下，二手房买卖双方入市积极性回落，新增供需低迷。据房地产中介机构数据，10月本市二手房新增房源及客源量继续下降。据分析，在当前新增供需低迷状态下，加上“竞限房”项目集中入市，预计11月二手房成交量价将继续保持低位。

　　“9月楼市涨幅已明显放缓，10月统计局公布的70城房价最大的特点是，二手房价格出现了明显变化。”业内人士分析，合计多达14个城市的二手房价格出现了下调，其中厦门下调最多达到了0.9%，深圳、杭州、上海、广州、北京等房价最热点城市二手房价格均出现了环比下调。而从同比看，北京、上海、厦门二手房价格也出现了下调。预计未来几个月，二手房价格的下调城市数量和下调幅度将继续加大，部分城市新房价格也将逐渐下调。

(责编：赵爽、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

47种抗癌药价格 15日起平均降11.3%　　华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】

财经

北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款　　原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】

财经

六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能　　人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】

财经

多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关　　随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】

财经

郭树清：坚决消除金融服务民企的隐形壁垒　　□ 经济日报·中国经济网记者 陆 敏 近年来，针对民营企业金融服务中的难点和焦点，金融管理部门采取了一系列措施，助推民营企业持续健康稳定发展。围绕贯彻落实习近平总书记近日在民营企业座谈会上发表的重要讲话，经济日报记者11月7日采…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved