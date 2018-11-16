人民网>>财经

北京地铁半年制止6796起逃票行为逃票霸座事件多发

黄亮

2018年11月16日15:01  来源：北青网
 
原标题：北京地铁半年制止6796起逃票行为逃票霸座事件多发

　　原标题：北京地铁半年制止6796起逃票行为

　　车厢内空间狭小，文明乘车尤为重要

　　近期，地铁站内多发霸座、逃票、吸烟等不文明行为。北京青年报记者15日从北京地铁公司处了解到，半年时间以来，北京地铁公司共制止6796起逃票行为。此外，早高峰前和晚高峰后，地铁站内多发霸座行为。针对各类不文明行为，北京地铁公司呼吁市民要文明乘车。

　　地铁车厢内霸座多发

　　近期，地铁发生霸座、逃票、饮食、吸烟等不文明行为引起不少市民关注。不少乘客将周围乘客的不文明行为在网络上曝光，也引起了市民的广泛讨论。

　　今年9月25日早高峰，在北京地铁10号线上，一名男子脱鞋平躺在地铁座位上，霸占4个座位，而其周围有不少乘客站立。因该事件发生在早高峰阶段，影响了其他乘客就座，引起了不少乘客反感。

　　在采访中，北青报记者了解到，地铁霸座行为在早高峰前和晚高峰后，也就是客流较少的时段更加频发。据北京地铁5号线立水桥站区副站区长张宇介绍，一些乘客在人较少的时候躺在座位上或者用包占据另一个座位。也有个别乘客不注意座椅边界，一个人坐在两个座椅中间，影响了其他乘客就座。这种行为在地铁站内较为常见，也是乘客比较讨厌的不文明乘车现象。

　　地铁半年内补票款42万余元

　　北京地铁相关负责人介绍，在整治乘车不文明行为方面，地铁公司通过日常工作经验总结了一些典型行为，包括乘客在站车内吸烟、扫码推广、醉酒滋事、携带超长超大物品、随地吐痰、在车站和车厢内乱写乱画等，除此之外还有携带宠物乘车（警犬、导盲犬除外）、大声喧哗、弹奏乐器、播放音乐、踩踏车站和车厢内的座席、攀爬扶梯、在乘降过程中抢上抢下等行为。

　　据统计，从5月起截至10月底，北京地铁公司共制止逃票、冒用及伪造证件行为6796次，补缴票款426538元，同比增长达75.01%。近期，针对上述不文明现象，地铁公司开展了 “文明地铁文明行，杜绝违法不文明”地铁票务稽查、站车秩序整治百日专项行动，对违法扰序行为、违规用票行为、不文明行为进行专项整治。

　　冬天地铁站内多发饮食异味问题

　　昨天上午9点多，在北京地铁5号线天通苑站，北青报记者看到不少乘客携带食物进站。当一名乘客携带韭菜馅包子进站时，站台内气味持续了约半分钟才慢慢散去。

　　据北京地铁5号线立水桥站区副站区长张宇介绍，冬天到来后，在地铁站内饮食的乘客更多了，一些乘客在车上吃韭菜包子、大葱猪肉包子或者榴莲，导致车内气味久久不散。同时，不少乘客将食品的包装袋扔在地铁站角落内、车厢内甚至轨道中，仅仅地铁早高峰时段，在一座车站内就能收拾出6大袋垃圾。

　　地铁将向警方报告严重扰序行为

　　针对上述不文明行为，北京地铁公司相关负责人介绍，地铁公司广泛发动车站各岗位员工、列车乘务管理员，及时发现并劝阻站车内的各类违法扰序及不文明行为，向乘客耐心解释说明在公共场所应遵守《轨道交通乘客守则》相关规定，避免给其他乘客带来影响。而当乘客不听劝阻并侮辱谩骂工作人员时，地铁工作人员将视情况向公交保卫分局派出所报告。

　　北青报记者了解到，地铁公司将组织用好专项整治队伍，配合轨道交通执法部门、公安机关强化专项力量的打击整治职能，采取分线分组、定点和机动的灵活方式对违法扰序行为开展精准打击整治。充分调动平安地铁志愿者的积极性，劝阻和制止各类违法扰序及不文明行为，及时上报相关信息。文/本报记者 刘珜 摄影/本报记者 黄亮

(责编：赵爽、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

47种抗癌药价格 15日起平均降11.3%　　华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】

财经

北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款　　原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】

财经

六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能　　人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】

财经

多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关　　随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】

财经

郭树清：坚决消除金融服务民企的隐形壁垒　　□ 经济日报·中国经济网记者 陆 敏 近年来，针对民营企业金融服务中的难点和焦点，金融管理部门采取了一系列措施，助推民营企业持续健康稳定发展。围绕贯彻落实习近平总书记近日在民营企业座谈会上发表的重要讲话，经济日报记者11月7日采…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved