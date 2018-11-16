原标题：北京地铁半年制止6796起逃票行为逃票霸座事件多发

原标题：北京地铁半年制止6796起逃票行为

车厢内空间狭小，文明乘车尤为重要

近期，地铁站内多发霸座、逃票、吸烟等不文明行为。北京青年报记者15日从北京地铁公司处了解到，半年时间以来，北京地铁公司共制止6796起逃票行为。此外，早高峰前和晚高峰后，地铁站内多发霸座行为。针对各类不文明行为，北京地铁公司呼吁市民要文明乘车。

地铁车厢内霸座多发

近期，地铁发生霸座、逃票、饮食、吸烟等不文明行为引起不少市民关注。不少乘客将周围乘客的不文明行为在网络上曝光，也引起了市民的广泛讨论。

今年9月25日早高峰，在北京地铁10号线上，一名男子脱鞋平躺在地铁座位上，霸占4个座位，而其周围有不少乘客站立。因该事件发生在早高峰阶段，影响了其他乘客就座，引起了不少乘客反感。

在采访中，北青报记者了解到，地铁霸座行为在早高峰前和晚高峰后，也就是客流较少的时段更加频发。据北京地铁5号线立水桥站区副站区长张宇介绍，一些乘客在人较少的时候躺在座位上或者用包占据另一个座位。也有个别乘客不注意座椅边界，一个人坐在两个座椅中间，影响了其他乘客就座。这种行为在地铁站内较为常见，也是乘客比较讨厌的不文明乘车现象。

地铁半年内补票款42万余元

北京地铁相关负责人介绍，在整治乘车不文明行为方面，地铁公司通过日常工作经验总结了一些典型行为，包括乘客在站车内吸烟、扫码推广、醉酒滋事、携带超长超大物品、随地吐痰、在车站和车厢内乱写乱画等，除此之外还有携带宠物乘车（警犬、导盲犬除外）、大声喧哗、弹奏乐器、播放音乐、踩踏车站和车厢内的座席、攀爬扶梯、在乘降过程中抢上抢下等行为。

据统计，从5月起截至10月底，北京地铁公司共制止逃票、冒用及伪造证件行为6796次，补缴票款426538元，同比增长达75.01%。近期，针对上述不文明现象，地铁公司开展了 “文明地铁文明行，杜绝违法不文明”地铁票务稽查、站车秩序整治百日专项行动，对违法扰序行为、违规用票行为、不文明行为进行专项整治。

冬天地铁站内多发饮食异味问题

昨天上午9点多，在北京地铁5号线天通苑站，北青报记者看到不少乘客携带食物进站。当一名乘客携带韭菜馅包子进站时，站台内气味持续了约半分钟才慢慢散去。

据北京地铁5号线立水桥站区副站区长张宇介绍，冬天到来后，在地铁站内饮食的乘客更多了，一些乘客在车上吃韭菜包子、大葱猪肉包子或者榴莲，导致车内气味久久不散。同时，不少乘客将食品的包装袋扔在地铁站角落内、车厢内甚至轨道中，仅仅地铁早高峰时段，在一座车站内就能收拾出6大袋垃圾。

地铁将向警方报告严重扰序行为

针对上述不文明行为，北京地铁公司相关负责人介绍，地铁公司广泛发动车站各岗位员工、列车乘务管理员，及时发现并劝阻站车内的各类违法扰序及不文明行为，向乘客耐心解释说明在公共场所应遵守《轨道交通乘客守则》相关规定，避免给其他乘客带来影响。而当乘客不听劝阻并侮辱谩骂工作人员时，地铁工作人员将视情况向公交保卫分局派出所报告。

北青报记者了解到，地铁公司将组织用好专项整治队伍，配合轨道交通执法部门、公安机关强化专项力量的打击整治职能，采取分线分组、定点和机动的灵活方式对违法扰序行为开展精准打击整治。充分调动平安地铁志愿者的积极性，劝阻和制止各类违法扰序及不文明行为，及时上报相关信息。文/本报记者 刘珜 摄影/本报记者 黄亮

(责编：赵爽、李栋)