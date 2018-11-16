原标题：400余家北京服装厂沧州开工

原标题：400余家北京服装厂沧州开工

工人在沧州服饰特色小镇新厂房紧张工作。张昊摄

▼涵盖服装生产、加工、展示等功能的沧州服饰特色小镇一角。

苑海宁摄

本报记者 李瑶

临近年底，距离北京100多公里的河北沧州，迎来了前所未有的换季卖货高峰。近日，记者从沧州明珠商贸城获悉，距离大红门45家批发市场疏解近一年，明珠商贸城已有7000多家大红门商户开门营业，1200多家服装企业主买地建厂，并有400多家正式开工生产。

丰台区曾有商品交易市场216家，占城六区市场总量的三分之一。截至今年9月底，已累计完成207家市场调整疏解。大红门地区45家市场现已拆除16家，关停21家，转型升级8家。疏解后，商户们纷纷转战河北、天津等地，其中，距离北京较近、对服装产业链进行规模承接的沧州迎来了7000余家商户入驻。

金素平是8月初入驻沧州明珠商贸城的。在大红门经营了28年服装生意的她，看中了沧州的入驻政策、交通、住房等优惠条件，和原京温市场的商户一起抱团入驻这里。“没想到刚入驻俩月，服装生意的聚拢效应已经显现出来了，我家走货还挺快，营业额没减少！”看到这红红火火的经营场面，金素平对沧州这边的经营充满了信心，搬过来一周就买了房、安了家。金素平买的房子，是沧州明珠商贸城专门为北京商户提供的优惠住房，“大家抱团经营，不愁以后生意不好做，房子早买早踏实”。

同样安心经营的还有早市西区的高红梅。今年8月16日，沧州明珠商贸城早市西区正式开业，作为专门承接大红门早市商户的市场，迎来2000家商户入驻，一层经营男装，二层到四层经营女装，高红梅的店就在四层。“快到年底了，正是换季卖货的高峰期，有新顾客刚下的订单，也有老顾客要发走的货，还是挺忙的。”在宽敞明亮的新店里，高红梅顾不上和记者多说几句话，忙着理货和招徕顾客。来自唐山一家精品女装店的老板邹女士今年刚开始做服装生意，听朋友说大红门商户转战到了沧州，她立马叫上姐妹来到这里，打算抢购些时尚潮服。“北京物流成本高、人多、太闹，在这儿拿货方便、可选择性也大。我转了一圈，相中了不少店，打算建立长期联系。”

在北京，大红门商户常常采取“前店后厂”的经营模式，即前面店面销售、后面院子里加工服装，节省成本的同时还出货快捷。针对这个需求，沧州正在建设服饰产业特色小镇，以产业园的方式吸引北京服装加工厂转移到沧州，去年特色小镇规划一经推出，就吸引了上千家北京服装企业主抢购买地。目前，沧州为这些企业主提供临时周转房供他们加工，现在已有400多家服装生产厂家正式开工生产。

一地加工生产、一地批发销售，这样的产业链承接方式是孔辉选择入驻沧州的主要原因。“沧州不仅搞服装批发生意的商户多，做服装加工的厂子也多，对于我们服装行业来说，能节约不少成本，短期看可能没有太多的盈利，但是从长远看，经济效益还是很可观的。”孔辉说，自己曾在大红门经营了12年服装批发生意，如今入驻沧州他还带了一些老乡过来，希望大家一起把生意做大。

沧州明珠商贸城相关负责人说，目前，沧州已经集合了面辅料供应、服装加工制造、批发零售、包装物流等服装产业所需要素。明年元旦，明珠商贸城二期一号馆将开业，将有6800家商户入驻。

(责编：赵爽、李栋)