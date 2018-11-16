原标题：26辆京牌小客车司法处置启动 26日正式竞价

原标题：26辆京牌小客车司法处置启动

本报讯（记者 董禹含）2018年第4期涉案京牌小客车司法处置工作日前启动，26辆小客车将通过北京产权交易所京牌小客车司法处置网络平台公开处置，正式竞价时间为11月26日。

参与京牌小客车司法竞价，买受人就可以获得指标。在本期的26辆车中，评估价最高的是一辆宝马，评估价为39.74万元，最低的是一辆帕萨特轿车和一辆捷达轿车，评估价均为2.2万元。据悉，京牌小客车司法处置以车辆评估价为起拍价，同时规定车辆最高限价为车辆评估价的150%，买受人为在限价范围内出价最高者。

据悉，公众可通过北京法院网、北京市小客车指标调控信息系统网站等渠道，登录北交所京牌小客车司法处置网络平台查看处置车辆信息，并参与竞买。根据规定，竞买人必须具备小客车摇号资格，即在北京市小客车指标调控系统内已取得经审核确认的有效申请编码，但尚未取得车辆配置指标的个人。法人及其他组织不得参加竞买。

值得注意的是，成功竞得京牌小客车后，不能继续使用该小客车原有号牌号码，需要依据相关规定完成过户后重新申请号牌号码。也就是说，最终买受人购买车辆后，只是获得了购车上牌的资格，不享有原车号牌号码，需要重新申请新号牌号码。

(责编：赵爽、李栋)