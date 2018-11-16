2019年小麦最低收购价格每50公斤112元

人民网北京11月16日电 据发展改革委网站消息，国家发展改革委、财政部、农业农村部、粮食和储备局、中国农业发展银行联合发布关于公布2019年小麦最低收购价格的通知。

通知指出，2019年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，经国务院批准，2019年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤112元，比2018年下调3元。

通知还要求，各地要认真做好粮食最低收购价政策宣传工作，引导农民合理种植，加强田间管理，促进小麦稳产提质增效。

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