中国税务机构改革成效显著 引发亚洲同行瞩目

人民网北京11月16日电（记者孙博洋） 11月15日上午，随着会旗从中方代表交到印度尼西亚代表手中，第48届亚洲税收管理与研究组织（SGATAR）年会正式闭幕。用下一届东道主印度尼西亚代表团团长的话说，这是一次“令人惊叹且很难超越的盛会”。无论是会议取得的成果，还是整体组织运行，本次年会都给外方代表留下深刻印象。参会各方一致认为本次年会取得丰硕成果，并高度评价中国税务部门今年来在税务机构改革、优化内部治理、改善营商环境、深化国际税收合作等领域取得的巨大成就。

中国国税地税征管体制改革符合世界潮流

改革，是各国税收领域共同的关键词。

步入会场大厅，四块详细介绍中国税务部门近年来各领域改革和工作成果的展板吸引参会代表驻足观看。

“让我留下深刻印象。”这是观看“中国国税地税征管体制改革”展板后，印度尼西亚税务总署署长罗伯特·帕克帕罕对此作出的评价。“中国税务机构改革涉及多个方面，工作复杂。但正因为如此，改革成效非常大。”他接受记者采访时表示，“这是一次符合世界潮流的改革，具有积极意义。”

据了解，今年以来，中国税务部门有序开展国税地税征管体制改革，此项改革引发国际社会高度关注。“全面深化改革是当代中国最鲜明的时代特色。今年以来，中国税务部门高举改革旗帜，勇立改革潮头，深化税收改革，取得了明显进展。”就在本次年会的开幕式上，中国国家税务总局局长王军也向参会成员详细介绍了税收改革情况。

在听完国家税务总局局长王军的介绍后，日本国税厅长官藤井健志表示，中国税务机构改革通过机构合并有效提高了税收征管效率，具有十分积极的意义。

不仅中国开展了税务机构改革，其他一些国家也在不同程度地进行税务机构改革。柬埔寨税务总局局长孔维博谈及对中国税务机构改革的评价，他说，“中国税务机构改革的显著成效得益于中国税务部门强有力的改革执行力。我们希望与中国税务部门进一步加强交流与合作，分享相关改革经验。”

“对中国的机构改革非常有信心”“非常了不起”“这是一场令人惊叹的改革”等等，都是参会代表对于中国税务机构改革的评价。“中国的改革进程非常快，国税地税合并后，纳税人不再两头跑，同时减轻了政府的财政支出。”正如参会的国际货币基金组织（IMF）高级经济学家约翰·布朗德罗所说，“推进税收改革成效有目共睹。”

中国税收营商环境持续提升

优化营商环境，是各国致力实现的共同目标。

“没有哪个大企业在一个地方投资主要是为了交税，他们只有在确信得到很好的回报之后才愿意投资。”澳大利亚税务局局长克里斯·乔丹道出了各国税务部门共同面临的难题。

据世界银行最新发布的《2019世界营商环境报告》显示，中国营商环境排名大幅提升到第46位，进入世界排名前50的经济体之列。其中，与税务部门工作直接关联的纳税次数和纳税时间两个指标分别比去年上升了23位和43位，排在第15位和第53位。这一成果在代表间引起了热议。

“无论是世界银行的营商环境报告，还是中国国家税务总局邀请国际货币基金组织所作的内部评估报告，都得出了同样的结论，我要祝贺中国国家税务总局取得了这样的成绩。”约翰·布朗德罗表示，近年来中国的纳税遵从成本明显降低了，他说：“以我‘周游世界’的经验来说，这将大大有助于中国商业和投资环境的提升和发展。”

良好税收营商环境是国家间经贸合作快速发展的基础条件之一。今年是中国与新西兰签订自由贸易协定十周年，据新西兰统计局统计，2017年新西兰与中国双边货物进出口额为162.5亿美元，增长17.9%。其中，新西兰对中国出口85亿美元，增长29.3%。“中国营商环境的改善举世瞩目！”新西兰税务局局长兼首席执行官娜奥米·弗格森在接受采访时脱口而出。

中国税务机构内部治理模式为亚太提供生动样本

队伍大、层级多、分布广，在职干部人数约占全国公务员总数的十分之一，加强干部队伍管理任务十分艰巨。近年来，中国税务部门以绩效管理和数字人事为抓手，积极创新内部治理模式，取得显著成效。

在11月14日下午的团长论坛上，中国代表团向参会各方分享了中国税务部门创新内部治理模式的成功实践，先进的治理理念和运行方式吸引了全场的注意力。

在年会工作指挥中心拷贝中国代表团关于绩效管理和数字人事电子讲稿的泰国代表团联络员表示，泰国代表团对中国税务部门分享的内容“非常感兴趣”。

这不是个例。在本次年会中，中国税务部门分享的绩效管理和数字人事工作模式为参会各方提供了重要参考和很大启示。会议间隙，总能看到说着不同语言的代表们热烈讨论。

近年来，马来西亚税务部门也在绩效管理方面积极探索。“很有远见和首创性。”这是马来西亚税收事务代理首席执行官莫哈德对于中国税务部门绩效管理和数字人事工作的评价。“可以预见，在这些创新性措施下，中国的税务机构将发展迅速，成为一个更加现代的税务机构。”

“中国税务部门通过数字人事全方位考核评价税务人员的日常表现，这和中国税务部门推动的其他改革工作一样，对全世界来说都是有益实践。”约翰·布朗德罗在接受媒体采访时高度评价。

SGATAR年会成各国税务机构友谊的桥梁

深化国际税收合作，是参会各国（地区）税务部门的共同愿景。会场外古色古香的的会客厅里，参会各方利用茶歇时间探讨合作发展机遇。

“在参加SGATAR年会的过程当中，我们学到了很多。”柬埔寨税务总局局长孔维博表示，柬埔寨是SGATAR中“最年轻”的成员，柬方一方面在年会中受益，另一方面也将继续给予年会更多支持。

今年是中日和平友好条约缔结40周年，日本国税厅长官藤井健志表示，“SGATAR为成员提供了很好的税收合作平台。希望今后能有更多机会保持交流，拓展税收合作空间。”

深化国际税收合作始终是包括中国在内的亚太地区代表关注的重点，本次SGATAR年会为代表们提供了宝贵机会。

“我们与中国税务部门的合作交流越来越便利了。”越南税务总局副局长阮大知在会议现场表示。澜沧江-湄公河合作机制成员国税收交流会议举行后，中国和泰国、越南、柬埔寨等6个澜湄流域国家的税收合作翻开了新篇章，随着本届SGATAR年会的召开，中越在税收领域方面的合作关系还将不断深化。“越南将继续与中国保持密切联系，学习借鉴中国税收信息化有益经验，为提升税收征管水平和优化纳税服务作出积极尝试。”他说。

截至目前，中国已与世界上主要的国际组织和区域税收组织建立了税收合作关系，与110个国家和地区签署了双边税收协定或安排，为深化国际税收合作，促进世界经济增长作出积极贡献。

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