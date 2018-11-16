2017年交强险保费收入为1869亿元 经营盈利77亿元

人民网北京11月16日电（张文婷）交强险的经营数据正在逐步向好。今日，银保监会公布了2017年交强险业务数据。数据显示，交强险保费收入为1869亿元，赔付成本为1317亿元，承保盈利为0.8亿元，投资收益为76亿元，经营盈利为77亿元。
交强险自实施以来，由于其经营成本居高不下，一直以来处于亏损状态。近年来，随着投资能力的提高，交强险的经营数据也在持续改善。
据了解，这已不是交强险首年实现盈利，自2013年首次实现盈利以来，交强险已连续五年实现盈利。数据显示，2013年至2017年，交强险分别实现经营利润2亿元、16亿元、43亿元、46亿元和77亿元。而交强险盈利主要依靠投资和业务优化。
交强险，即“机动车交通事故责任强制保险”，是由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成受害人的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险，是我国首个由国家法律规定实施的强制商业保险制度，于2006年7月1日正式施行。建立交强险制度有利于道路交通事故受害人获得及时的经济补偿和医疗救治；有利于减轻交通事故肇事方的经济负担，化解经济赔偿纠纷。
据了解，交强险经历起步和调整阶段后，已运行趋稳，覆盖面持续扩大，保障作用不断凸显。2017年保险监管部门与最高人民法院、公安部、司法部联合开展道路交通事故损害赔偿纠纷“网上数据一体化处理”试点，为群众提供更方便快捷的服务体验。
2017年交强险理赔的立案件数为2964万件，同比增长4%；赔付金额为1317亿元，同比增长13%。2006年7月至2017年底，交强险累计处理赔案2.2亿件（其中垫付298万件），累计赔付成本达8757亿元。
2017年交强险的覆盖面也在持续提升，投保交强险的机动车共计2.34亿辆，同比增长13%；机动车交强险投保率为75%，较2016年提高了3个百分点；其中汽车投保率达到95%，较2016年提高了1个百分点。
交强险虽然运行日渐平稳，但同时保险公司长期自担盈亏风险，经营压力较大。据中保协相关专家表示，交强险目前存在风险分类不明确、地区经营失衡等问题。为此，中保协建议，交强险应充分考虑各地的风险差异，实行区域定价。一是从基础费率上进行调整；二是设定更为差异化、精细化的费率调整系数，在区域内实现风险与价格的进一步匹配，逐步实现总体盈亏平稳。
47种抗癌药价格 15日起平均降11.3% 华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】
北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款 原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】
六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能 人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】
多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关 随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】