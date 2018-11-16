2017年交强险保费收入为1869亿元 经营盈利77亿元

人民网北京11月16日电（张文婷）交强险的经营数据正在逐步向好。今日，银保监会公布了2017年交强险业务数据。数据显示，交强险保费收入为1869亿元，赔付成本为1317亿元，承保盈利为0.8亿元，投资收益为76亿元，经营盈利为77亿元。

交强险自实施以来，由于其经营成本居高不下，一直以来处于亏损状态。近年来，随着投资能力的提高，交强险的经营数据也在持续改善。

据了解，这已不是交强险首年实现盈利，自2013年首次实现盈利以来，交强险已连续五年实现盈利。数据显示，2013年至2017年，交强险分别实现经营利润2亿元、16亿元、43亿元、46亿元和77亿元。而交强险盈利主要依靠投资和业务优化。

交强险，即“机动车交通事故责任强制保险”，是由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成受害人的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险，是我国首个由国家法律规定实施的强制商业保险制度，于2006年7月1日正式施行。建立交强险制度有利于道路交通事故受害人获得及时的经济补偿和医疗救治；有利于减轻交通事故肇事方的经济负担，化解经济赔偿纠纷。

据了解，交强险经历起步和调整阶段后，已运行趋稳，覆盖面持续扩大，保障作用不断凸显。2017年保险监管部门与最高人民法院、公安部、司法部联合开展道路交通事故损害赔偿纠纷“网上数据一体化处理”试点，为群众提供更方便快捷的服务体验。

2017年交强险理赔的立案件数为2964万件，同比增长4%；赔付金额为1317亿元，同比增长13%。2006年7月至2017年底，交强险累计处理赔案2.2亿件（其中垫付298万件），累计赔付成本达8757亿元。

2017年交强险的覆盖面也在持续提升，投保交强险的机动车共计2.34亿辆，同比增长13%；机动车交强险投保率为75%，较2016年提高了3个百分点；其中汽车投保率达到95%，较2016年提高了1个百分点。

交强险虽然运行日渐平稳，但同时保险公司长期自担盈亏风险，经营压力较大。据中保协相关专家表示，交强险目前存在风险分类不明确、地区经营失衡等问题。为此，中保协建议，交强险应充分考虑各地的风险差异，实行区域定价。一是从基础费率上进行调整；二是设定更为差异化、精细化的费率调整系数，在区域内实现风险与价格的进一步匹配，逐步实现总体盈亏平稳。

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