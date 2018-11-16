电子证照六项国家标准将于明年1月1日起实施

人民网北京11月16日电 （邢郑） 16日下午，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会、国家电子文件管理部际联席会议办公室（国家密码管理局）在京联合召开发布会，正式发布《电子证照 总体技术架构》《电子证照 目录信息规范》《电子证照 元数据规范》《电子证照 标识规范》《电子证照 文件技术要求》《电子证照 共享服务接口规范》等6项国家标准。该系列标准将于2019年1月1日起实施。

国家密码管理局副局长何良生指出，电子文件是信息时代执政兴国、政府管理、经济运行、社会运转和历史传承的重要工具和载体，是国家核心战略资源和宝贵财富。电子文件管理是新时期国家治理的一项基础性、长期性工作。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件，日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。

据悉，此次发布的电子证照系列标准规定了电子证照应用的总体技术框架、统一的证照分类规则和证照基础信息，有助于推动实现全国“一网通办”，让政务信息资源共享和服务更顺畅，让百姓切实感受办事更便捷。

下一步，国家电子文件联席会议办公室、市场监督管理总局和国家标准委将会同相关部门加强标准的宣传培训和实施推广，加快推动各部门各领域应用标准，积极支持其他电子文件的标准化工作，完善电子证照国家配套标准，推动电子文件管理与国家各项事业的深度融合，为促进经济社会发展、保障和改善民生、传承中华文明发挥好记录和凭证作用。

(责编：冯粒、袁勃)