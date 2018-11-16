证监会李超：推动资产配置发展 服务养老保障大局

人民网苏州11月16日电 （吕骞）证监会副主席李超16日在第二届“养老金与投资”论坛上表示，证监会将进一步引导长期投资行为，培育专业机构投资者，为各类养老金的投资管理创造良好的市场环境。

李超表示，近年来，在党中央国务院的正确领导下，我国养老保障体系建设迈上新的台阶，职业年金办法、基本养老保险基金投资管理办法、企业年金办法、个税递延养老试点等养老金政策相继出台。此外，民政部发布《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》,强调专业化受托管理并将公募基金纳入投资范围。中国证监会长期致力于推动养老金等长期资金与资本市场的良性互动。长期资金通过投资资本市场，将成为实体经济发展的源头活水，同时投资者分享国民经济发展成果，实现养老金保值增值。

有序推进个税递延养老试点转常规的准备工作

今年5日1日，福建省、上海市、苏州工业园区启动了个税递延养老试点，第三支柱个人养老金从理论研究走向了政策实践。此外，人社部、财政部已经牵头成立工作领导小组，会同金融管理部门和金融监管部门，就深化养老保障第三支柱建设进行研究设计。

按照个税递延养老政策一年期试点结束后将公募基金纳入投资范围的任务要求，中国证监会正在抓紧推进两方面的工作：一是制定个税递延养老账户投资公募基金业务的规则，并配套完善信息平台建设；二是加强产品储备，将养老目标基金及部分长期运作规范、投资风格清晰的公募基金纳入投资范围。截至目前，已先后批设26支养老目标基金，其中，5支已经结束募集并开始投资运作，吸引投资者超过了18万户，总体实现了良好的开端。

李超表示，万事开头难，行业机构务必立足长远，认真研究境外经验，结合本国国情，多做打基础的投资者教育和养老理财意识的培育工作，同时注重产品投资运作的风险控制，努力实现稳健的长期收益。与此同时，个税递延商业养老政策落地涉及的环节比较多，需要各地政府以及主管部门的支持和指导。行业机构要增强责任意识和服务意识，主动与包括苏州在内的先行先试地区沟通对接，为下一步工作做好充分的准备。

李超认为，统一账户体系的搭建是关键一环。统一账户体系能够有效防止行业分割、管理分割、条块分割，有利于扩大覆盖面，衔接好财税政策，做好计税、投资、提取等各个环节。所以，确保账户制度的统一，是保障第三支柱养老政策以及个税递延政策可持续发展的重要一步。

发挥投资管理在促进养老金可持续增长方面的积极作用

本质上，养老金制度就是通过国家财税政策引导，将现在的一部分钱积累起来，通过投资运营实现保值增值，以保障退休生活的安排。养老金发展实践表明，随着人均寿命延长，专业化、市场化的投资管理是实现养老金可持续增长的有效路径。

据介绍，以社保基金为例，截至2017年末，全国社保基金权益18000多亿元，其中，累计投资增值9700多亿元，占比53%，投资收益已超过本金。此外，在我国基本养老金缴费增长有限、支出刚性增长、企业转型期负担比较重的情况下，强化投资管理，对于维护基本养老金体系的可持续性运营更有现实意义。2017年，基本养老金启动市场化投资运作，当年投资收益率5.23%。据测算，假设目前每年缴费基数不变，年化投资收益率从3%提升到5%，则相当于增加了3.2个百分点的缴费比率。加快推进基本养老金通过专业化投资实现增值，有利于为社保费率的适度下调创造空间。

截至2018年9月末，我国基金业受托管理社保基金、基本养老金、企业年金等各类养老金已达1.66万亿元，是我国养老金市场的主要投资管理队伍。与此同时，公募基金发展20年来，积累了丰富的服务个人投资者的能力和经验，公募基金个人投资者有效账户数已达到5亿。

李超要求，在当前我国养老金市场化投资运营进程加速、个人养老金即将转入常规发展的大背景下，基金行业应当继续发挥专业化投资管理的优势，打造专业人才队伍，健全长效激励约束机制，持续提升合规风控水平，在服务各类养老金长期保值增值方面发挥主力军作用。

注重资产配置，全面提升服务养老金投资的专业能力

资产配置是养老金投资的核心，是养老金长期收益和风险的主要决定因素。据分析，在全球选择的91个养老基金中，超过90%的基金收益来源差异可以用资产配置来解释，我国社保基金自2000年建立以来，取得了8.4%的平均年化收益率，其中，大类资产配置的作用不容忽视。

李超表示，下一步，中国证监会将积极支持资产配置业务发展，推动行业机构建设服务于养老金资产配置的全链条、多层次专业架构，服务各类养老金长期投资、价值投资，实现保值增值和可持续发展。

一是着力拓展行业机构资产配置业务。支持基金中基金（FOF）发展，大力发展养老目标基金，强化为个人投资者提供资产配置的导向，满足不同生命周期、不同风险偏好投资者的投资需求；研究制定证券基金经营机构管理人之管理人（MOM）产品规则，提高为各类机构资金提供资产配置服务的能力；推进基金投资顾问业务试点，支持符合条件的机构为个人投资者提供基金组合配置服务，将散户短期交易性资金逐步转化为长期配置性力量。

二是着力优化基金作为配置工具的定位。完善公募基金投资策略、适时拓展投资范围，丰富基金产品类型；强化基金产品运作监管，注重保持基金产品风格清晰、稳定；鼓励指数基金等被动投资产品发展，实行更加灵活的费率安排；支持公募基金适度运用金融衍生品等工具以提升组合风险管理水平。

三是着力完善资本市场基础性制度建设。提升上市公司质量，引导规范上市公司融资行为，强化信息披露，切实服务供给侧结构性改革；依法规范支持各类上市公司回购股份，发挥股份回购制度的积极作用；支持各类企业通过并购重组优化资源配置，实现高质量发展；完善资本市场交易监管，完善上市公司股票停复牌制度，指导沪深证券交易所做好自律管理与服务，优化基础市场投资环境，支持养老金发挥专业机构投资者在完善上市公司治理等方面的作用。

李超最后强调，过去二十年是我国现代养老金体系的塑造期，也是基金业体制透明、运作规范、经验成熟的形成期；未来一段时间将是中国养老保障体系完善发展的战略机遇期，同时也是基金业服务好养老金市场化投资运营的关键期。中国证监会将一如既往，支持基金管理人参与基本养老金、社保基金、企业年金、职业年金、个人养老金的投资管理，推动基金行业与养老事业深度融合，开放合作，协调发展，服务我国养老保障大局，将实体经济发展的成果惠泽于民。

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