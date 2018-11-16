资产配置新时代：不负养老重托 共创美好未来

人民网苏州11月16日电 （吕骞）养老金事关国计民生。近年来，我国养老金政策密集出台，基本养老金、职业年金相继开始市场化投资运营，个人养老金启动试点，中国证监会也推出了养老目标基金。在此背景下，11月16日，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）在个税递延养老试点地区苏州工业园区举办第二届“养老金与投资”论坛暨《个人养老金：理论基础、国际经验与中国探索》发布会，以“资产配置新时代”为主题，讨论资产配置的新机遇、新挑战，聚焦实务，提升专业，服务养老保障体系发展。

中国证监会副主席李超发表了《推动资产配置发展，服务养老保障大局》的演讲。首先，他对《个人养老金：理论基础、国际经验与中国探索》一书的发布表示祝贺，指出这是基金行业服务养老保障大局的基础性工作。他表示，中国证监会长期致力于推动养老金等长期资金与资本市场的良性互动。

他提出三点建议：一是凝聚共识，有序推进个税递延养老试点转常规的准备工作。他特别指出，养老保障是百年大计，务必做好顶层设计，统一账户体系是制度设计的关键一环，能够有效防止行业分割、管理分割、条块分割，有利于扩大覆盖面，衔接好财税政策，做好计税、投资、提取等各个环节。确保账户制度统一，是保障第三支柱养老政策和税收递延政策可持续发展的重要一步。二是坚持专业化与市场化，发挥投资管理在促进养老金可持续增长方面的积极作用。三是注重资产配置，全面提升服务养老金投资的专业能力。下一步中国证监会将从着力拓展行业机构资产配置业务，着力优化基金作为配置工具的定位，着力完善资本市场基础性制度建设三方面积极支持资产配置业务发展，推动行业机构建设服务于养老金资产配置的全链条、多层次专业架构，服务各类养老金长期投资、价值投资，实现保值增值和可持续发展。

国家发展改革委就业和收入分配司负责同志表示，党的十九大提出要全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度可持续的多层次社会保障体系，为多层次社会保障发展指明了方向。当前我国多层次社会保障体系框架初步建立，但发展还不够平衡不够充分，应立足我国实际，充分借鉴国际经验，支持鼓励补充保障发展，加快多层次社会保障体系建设。国家发展改革委将深入贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，会同各部门深入研究多层次社会保障发展的主要矛盾和矛盾主要方面，推进相关政策改革完善。同时，也希望各方群策群力，共同推进多层次社会保障体系建设，实现制度更加公平更可持续。

苏州市委常委、常务副市长王翔代表苏州市委、市政府向论坛召开表示热烈祝贺。他表示，养老保障是关系民生的重大议题，关乎发展全局、民众福祉。作为个人税收递延型商业养老保险试点地区之一，苏州工业园区开展试点统筹工作，取得了阶段性成效，为国家的创新试点做出了应有的贡献。王翔表示，苏州具有丰富的城市文化底蕴、较强的工业实力，培育了一批创新型高科技企业。苏州工业园区在各个方面先行先试，是改革开放40年的典范。未来苏州将继续大力支持苏州工业园区的个人税收递延养老保险试点工作，为国家递延税收养老政策的全面实施，提供有益的经验，为新时代的改革发展做出新贡献。

协会养老金专业委员会顾问、清华大学教授杨燕绥做了《银色经济与金融创新》的精彩发言，她提出面对人口老龄化，中国需要加快金融创新，国家养老金由一个法定计划和两个合格计划构成，即国家基本养老金、企业年金和个人养老金。这个合格计划表现为有法可依，有契约精神，有信息平台，有综合治理机制。金融创新意味着将法定计划与两个合格计划纳入一个综合治理的运营机制。此外，杨教授提出应融合社会主义原则和信仰文化，政府搭建平台，建设中国特色的养老金信托平台，受居民之托，给法人授信，真正管理好国民养老金资产。

协会养老金专业委员会顾问、中国人民大学董克用教授指出个人养老金发展对基金业有四大影响：一是引导国民从“储蓄养老”转向“投资养老”；二是有助基金行业“基金赚钱基民不赚钱”的怪圈；三是引导行业落实长期投资和价值投资；四是为基金行业培育长期稳定客户。他对于我国个人养老金制度建设提出如下建议：进一步扩大税收优惠力度，提高制度覆盖面；加强投教工作，将养老金融教育纳入国家老龄化工作大局；第三支柱信息平台应该定位于我国养老金制度基础设施，平台作为制度运作的枢纽工程，应兼顾开放性和统一性。

全国社会保障基金理事会养老金管理部主任武建力介绍了养老金运营实践经验：一是坚持长期投资，利用长期资金优势获取长期权益，注重绩效评估与考核长期化；二是坚持价值投资，在市场上以合理的估值选择合适的资产；三是坚持责任投资，促进实体经济和资本市场稳定有序运行，引导相关金融机构健康规范发展；四是通过双层专业化分工合作完善投资架构；五是按照大类资产、产品链、管理人维度等因素进行多元化投资。

中国投资有限责任公司原资产配置部总监、资深董事总经理范华从海外经验出发谈了对中国资产配置的三点启示：第一，持有风险投资可以获取风险溢价，风险水平取决于委托机构自身的收益目标、风险承受能力、负债情况和市场环境等因素；第二，要进行分散化投资，包括拓宽投资策略广度，减少投资限制，提供更多投资选择；第三，要坚持长期投资，向优秀的海外机构借鉴长期投资的成熟经验。长期经验来看，优秀的海外投资机构，投资战略目标和团队长期稳定，管理人注重长期合作，并且适度降低流动性要求投资另类资产，获取非流动性的溢价。

本次会议承办方招商银行副行长刘建军表示，养老储备不足已成为居民美好生活的主要潜在矛盾，而公募基金则是满足养老需求的有效手段。他结合招商银行财富管理实践，指出银行应以资产配置逻辑为核心，提供财务规划服务，帮助国民解决好养老规划和保障问题。

本次会议承办方上海东方证券资产管理有限公司总经理任莉发表了《构建个人养老投资的良性生态圈》的主题演讲，结合东方红13年的实践，从目前存在的问题出发，阐述了养老投资的路径和未来。她表示，第一，通过投资者教育和产品设计可以改变投资者不理性的投资行为，更注重长期回报；第二，在投资管理和客户服务的过程中积累的经验可以更好地应用在个人养老投资业务中；第三，希望以投资管理挖掘价值、客户服务传递价值，最终帮助投资者实现价值，全力以赴为中国老百姓实现更有尊严的养老贡献力量。

招商银行资产管理部副总经理魏青，元禾辰坤主管合伙人徐清，协会养老金专业委员会主席中欧基金董事长窦玉明，委员会联席主席单位弘毅投资董事总经理曹永刚，养老金专业委员会委员、嘉实基金总经理经雷，蚂蚁金服财富事业群常务副总裁祖国明等嘉宾围绕会议主题发表了专题演讲。

本次论坛还举办了《个人养老金：理论基础、国际经验与中国探索》一书的发布仪式。本书由中国证券投资基金业协会和养老金专业委员会组织行业力量历时近一年完成，全书超过60万字，共有21家机构，超过40位行业专家共同参与。该书由基础篇、探索篇、投资篇、产品篇、专题篇、借鉴篇组成。基础篇介绍我国老龄化发展趋势、养老金相关概念和养老金制度演进历程，探索篇阐述了基金行业有关第三支柱制度设计和业务落地的建议和思考，投资篇提出个人养老金实践长期投资、价值投资和权益投资的理念和路径，产品篇介绍了境外基金业养老金融产品设计经验及对我国第三支柱产品发展的建议，专题篇介绍了基金业参与个人养老金投资运营的专业能力，借鉴篇梳理了11个国家和地区的第三支柱发展历程，旨在为我国个人养老金制度设计提供经验借鉴。

通过大量的研究工作，基金行业更加明确，发展个人养老金是建设我国现代养老金体系的必由之路，个人养老金建设必须秉承三大要点：以账户为载体，保障税收优惠给到个人；以税收优惠为核心动力，培育长期行为；赋予个人选择权，提示制度效率。同时，应该多措并举建立统一、开放、可持续的个人养老金生态体系：一是建立个人养老金信息平台，并将其作为养老金账户运行、信息统计、监督管理的基础设施。二是坚持市场化导向，促进基金、保险、银行、互联网金融机构分工与合作。三以“唤醒个人的养老意识”，“培育养老金投资的专业认知”为要点持续开展投资者教育。四是以资产配置为核心，坚持长期投资和价值投资理念，发挥权益投资优势，提升养老金长期回报。

协会总结时指出养老金第三支柱事关百姓养老福祉。基金业协会将继续配合发改委、人社部、财政部、证监会等部门工作，积极推进第三支柱制度建设。协会也呼吁行业高度重视个人养老金发展，放长眼光，强化投研能力建设，优化资产配置，完善产品布局，加强投资者教育，进一步提升基金业参与养老金第三支柱的专业能力和服务水平，切实把基金投资的好收益变成投资者的好回报，实现两者良性互动和协同发展。

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