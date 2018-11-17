银行新业态的探路者（改革开放40年·40个“第一”）

这家天生带有科技“基因”的银行从开业之初就吸引了无数目光，在其“出生证”上还有另一个耀眼的称谓：第一家民营银行。2014年12月16日，由腾讯牵头发起设立的微众银行正式成立，这是首家民营银行和互联网银行。

“微众银行一小步，金融改革一大步”。在此之前，民间资本参与发起和参股的银行并不鲜见，但是真正由民间资本独立发起设立的银行运行机制还未曾有过。微众银行等一批民营银行的设立，为民间资本进入银行业真正打开了一扇门。

开业3年多来，微众银行坚持普惠金融的战略定位，专注于服务小微企业和普通居民客户，提供小额、便捷的贷款、存款、理财和支付结算等服务。作为一家互联网银行，微众银行坚持创新驱动业务发展，在人工智能、区块链、云计算、大数据等前沿金融科技领域深入探索，并将最新研究成果应用于金融服务实践，成为普惠金融与金融科技的“先行者”。

2015年5月，微众银行推出首款小额信贷产品“微粒贷”，“无抵押、无担保，循环授信、随借随还，7×24服务、15分钟贷款完成”等特点，让客户“随时可得、按需贷款”。截至目前，微众银行有效用户数近8000万人，累计发放贷款达1.35万亿元，完成授信的客户覆盖了31个省（区、市）的567个城市。

2017年11月，针对小微企业贷款难的问题，微众银行以“银税互动”为核心，打通银税之间数据链路，依托微众银行卓越的大数据风险控制和科技能力，推出了面向小微企业的首款产品“微业贷”，逐步形成了颇具特色的普惠金融业务体系。目前，小微企业贷的户均授信金额为32.19万元，笔均提款19.47万元。其中，68%的客户在获得授信时无任何企业类贷款记录，38%的授信客户在获得授信时无任何个人经营性贷款记录。

微众银行还率先建成完全自主可控、可支撑亿量级客户和高并发交易的核心系统，百余项新技术应用已申请国家发明专利，并构建起严密的风控体系。3年多来，微众银行不良率始终控制在0.7%以下，远低于银行业平均水平。

“作为银行业新业态的‘探路者’和‘先行者’，未来微众银行将秉持‘科技、普惠、连接’的发展愿景，坚持服务实体经济，不断开拓创新，探索具有自身特色的经营模式，构建起开放共赢的普惠金融服务新生态，为践行‘让金融普惠大众’使命而不懈努力。”微众银行行长李南青说。

《 人民日报 》（ 2018年11月17日 04 版）

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