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大冶的转型与突围（庆祝改革开放40年·百城百县百企调研行）

本报记者  程远州

2018年11月17日04:38  来源：人民网－人民日报
 

　　昔日矿坑处处、溪沟尽黑、鱼虾绝迹的千年古铜都湖北大冶，如今实打实成为国家园林城市、全国休闲农业和乡村旅游示范县市。

　　依矿而兴、矿竭城衰、转型突围，短短几十年间，大冶不断改革创新，终于旧貌换新颜，成为“全国文明城市”，被国务院授予“国家高新技术产业开发区”。

　　资源枯竭，经济发展乏力、环保问题凸显

　　黄东平今年45岁，从记事起，村里的“路是黑的、水是黄的、天总是灰蒙蒙的”。25岁那年，他先后在村里承包了3个小煤矿，一举成为“先富起来的人”。

　　“古今一洪炉，举世无双冶”。作为我国六大铜矿生产基地和十大铁矿生产基地之一，大冶已发现和探明的重大金属矿、非金属矿多达44种。千百年来，像黄东平这样沉浸在挖矿掘金美梦里的大冶人不计其数。

　　“本世纪初，大冶500多座矿山上有近10万人参与采矿，每9个大冶人中就有1个从事矿业开采。”大冶市经信局副局长彭洪湖介绍，2001年，全市七成的工业经济总量、六成的税收、七成的就业都来源于资源型产业。

　　但黄东平的“掘金梦”在2006年戛然而止。当年6月，龙角山、铜山口、铜绿山，昔日因矿而设的“三大矿业重镇”，因为资源枯竭、经济萧条被撤销，从大冶行政版图上消失，武钢、大冶有色等央企也纷纷撤离。

　　“经过多年的高强度开发，大冶矿产资源逐渐枯竭，生态环境恶化等问题日益凸显。”时任黄石市环保局副局长的大冶市市长王刚说。更为严峻的是，“一矿独大”的产业格局造成发展后劲乏力，严重制约着大冶的经济社会发展。

　　“每天堆在我办公桌上的信访件有一尺多厚，几乎全是投诉‘五小’企业对水、气、土壤的污染。”大冶市委书记李修武回忆，大冶一度被戏称为“光灰城市”，白天穿白衬衣出去，晚上回来就成了灰衬衣。

　　延续千年的资源之“利”，终于变成了资源之“累”。2008年，大冶被列入全国首批12个资源枯竭型城市名单。

　　破釜沉舟，再造一个“新大冶”

　　转型，成为摆在大冶人面前的时代课题。“资源枯竭之后，大冶向何处去？”2006年6月的“黄金湖会议”，被视为大冶转型发展的开端。全市所有科级及以上干部，闭门3天，轮流发言，展开了一场“头脑风暴”。

　　会议达成共识：宁可放慢发展速度，也不能再以牺牲环境为代价。

　　然而，大冶转型的代价也很巨大——1300多家“五小企业”全部关停，近300亿元工业产值、超10亿元利税从账面上抹去，近万人下岗。

　　“当时经济不景气，一下子割掉那么大一块经济总量，很让人心疼。”李修武说，在关停“五小企业”时，一些同志建议“变通”一下，圈一块地建“五小”产业园，等新兴产业做大后再关停。

　　但绿色发展岂有“变通”之路？紧接着，大冶市落后的钢铁、煤炭、水泥产能全部关停了，占全省产值1/3的烟花爆竹产业全部退出了；截污治污、矿山复绿、土壤修复等“治山、治水、治土、治气”的工程陆续上马。

　　围绕生态优先、转型发展的主线，大冶一手抓机电制造、饮品食品、新型建材、纺织服装等四大传统产业集群提档升级，一手抓高端装备制造、生命健康、节能环保、新材料等四大战略性新兴产业培育，逐步形成多元化产业体系。

　　在产业转型中，大冶人一次次“跳起来摘桃子”。3年前，投资百亿元的汉龙项目落户大冶，从项目动工建设到首辆“大冶造”新能源汽车成功下线，仅仅用了15个月。

　　去年4月，大冶湖国家高新区挂牌，30多平方公里的土地上，汇聚了大冶新城区、劲牌工业园、罗桥工业园等平台，以及劲牌、迪峰、山力等一大批投资10亿元以上的企业项目，发展热潮涌现。

　　随着GDP“绿色因子”不断提升，生态文化旅游和健康养老产业正成为大冶新的支柱产业。近5年来，该市旅游收入年均增长46.1%。

　　去年，大冶采矿业产值占工业总产值的比重已不足12%。从“地下”到“地上”，从“黑色”到“绿色”，大冶人用12年再造了一个“新大冶”，摆脱了矿竭城衰的魔咒，高质量发展版图日益清晰。

　　接力改革，营造创业干事氛围

　　去年上缴税收25.8亿元的劲牌公司，在20年前，还是一个员工人均负债2万元的县级国营酒厂。

　　大冶市政协原主席黄治尧回忆，1997年末到1998年春，大冶市委深入推进国有企业产权改革。顶着压力闯关的劲牌公司，如今已是保健酒龙头企业。现在，民营企业早已挑起大冶经济发展的大梁：去年全市5.6万多户民营市场主体实现增加值540.71亿元，占GDP比重的91.5%。

　　“大冶的每一次转型奋进，都彰显着敢于突破体制机制壁垒的勇气。”李修武说。

　　在服务企业发展方面，近年来，大冶坚持“放手但不甩手”，在工业建设项目上勇闯改革“深水区”，成功探索“先建后验”、审批“五联合”“中介超市”等做法。

　　大冶的审批体制改革，实现了“一份合同免收费，一个窗口管评估、一个中心管图审、一张通知即开工、一次测量多处用、一次上门全验收”，新建工业项目行政审批由原来的133个工作日缩短到38个工作日以内；同时政府统一为工程咨询、评估等26项中介服务埋单，每年为全市企业减负3000多万元。

　　在鼓励干部担当作为方面，大冶创新“领导小组+指挥部”扁平化运行的工作机制，对重点工作实行项目化管理，出台“目标考核+增量考核”的干部考核机制和免责减责激励办法，将“考事”和“考人”相结合，形成竞相干事创业的良好氛围。

　　疾风知劲草。在改革大潮中，大冶从矿竭城衰的困境中突围，走上了绿色发展之路。去年，大冶在全国县域经济百强中排名第七十九位，实现“六年六进位”。


　　《 人民日报 》（ 2018年11月17日 06 版）
(责编：马昌、袁勃)
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