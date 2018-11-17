不折不扣落实中央支持民营经济政策（支持民营企业在行动）

习近平总书记在民营企业座谈会上发表的重要讲话，连日来在江苏产生巨大反响。11月13日，江苏省委和省政府召开全省民营企业座谈会，学习讲话精神，听取民营企业家对发展民营经济的意见建议。江苏如何贯彻落实习近平总书记重要讲话精神？本报记者就此采访了中共江苏省委书记娄勤俭。

问：习近平总书记指出，我国经济发展能够创造中国奇迹，民营经济功不可没。江苏的民营经济起步早、发展快，请问民营经济在江苏经济社会发展中处于什么地位、作用发挥得怎么样？

娄勤俭：改革开放40年来，江苏的民营经济由上世纪80年代初的“微不足道”，到本世纪初与国资、外资“三足鼎立”，再到2010年左右开始占据全省经济的“半壁江山”，全省民营经济取得了令人瞩目的成就。民营经济在江苏发展中的作用，可以概括为三个方面：第一，江苏经济发展的一支“主力军”。全省私营企业和个体工商户登记户数800万户；民营工业对全省工业经济增长贡献率达58%，规上民营工业企业数占全省规上工业企业的77.2%，已经成为规上工业的重要支柱。第二，江苏科技创新的一个“主动力”。表现为“三个90%”：承担了90%的省科技计划项目、民营高新技术企业占全省总数的90%、民营企业高新技术产值占全省的90%。全省民营科技企业总数超过12万家，很多已成为行业“小巨人”和“单打冠军”。第三，江苏吸纳就业的一条“主渠道”。民营企业安置职工人数占城镇就业人数比例超过80%，去年全省新增就业总量占全国的11%，其中私营个体和灵活就业占比达77%。可以说，在过去，民营经济在江苏又好又快发展中功不可没；在当下，民营经济作为重要经济主体的地位不容置疑；从长远来讲，民营经济在实现高质量发展中的支撑作用不可替代。

问：我们知道，今年4月以来，江苏在全省开展了解放思想大讨论活动，请问江苏在推动民营经济发展方面是如何解放思想的？

娄勤俭：开展解放思想大讨论，是省委为解决一些地方和干部存在的保守观念、惯性思维、路径依赖而采取的重大举措，目的是要用习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向，着力解决“身体进入新时代、思想停留在过去时”的问题。当前，民营经济发展的外部环境面临不少矛盾和掣肘，民营经济自身也存在不少亟待解决的困难和问题，推动民营经济“由低走高”“由大到强”，关键是要解放思想。

在计划经济时期，政府对市场的监管更多偏重于“门槛管理”，而市场经济是“诚信经济”，更讲究“信用管理”，政府要按照中国特色社会主义市场经济的要求，遵循市场规律，制定标准规则，加强监管和服务，为各类市场主体提供更好服务。这些年，我们围绕打造政府和市场“双强引擎”做了很多努力，比如大力推进“不见面审批”等“放管服”改革，发挥了为企业松绑、为创新除障、为公平护航的效用。下一步，我们要进一步解放思想：

一是构建公平竞争的市场环境。这是对民营经济发展最大的支持。我们将坚决清理违反公平、开放市场规则的制度行为，全面实施公平竞争审查、市场准入负面清单等制度，消除有形“坚冰”和无形“壁垒”，让各类市场主体得到公平对待，平等分享各种资源，放开手脚参与市场竞争。

二是构建亲清和谐的营商环境。对于民营企业家，要作为“自己人”，一视同仁来服务；但不能当成“家里人”，想伸手时就伸手，想拿什么就拿什么。引导党员干部既积极作为、靠前服务，又守住底线、把好分寸，让企业有困难愿意找政府，政府能够理直气壮地帮企业。我们推进实施鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，也是为了增强党员干部服务企业的主动性，营造既亲又清的新型政商关系。

三是构建简明有效的政策环境。就是要在产业、技术、税收、装备、人才等方面，推出更多简洁明了、务实管用、便于操作的政策举措，做到能给的优惠给到位，该给的支持支持到位，让民营企业享受到更多“阳光雨露”。

四是构建公正透明的法治环境。强化知识产权保护，落实产权保护制度，促进执法规范化，坚决反对和纠正以权谋私、吃拿卡要、乱收费等违纪违法行为，确保民营企业财产不受侵犯、经营不受干扰，坚决解除企业家的“后顾之忧”。

问：近来，一些民营企业在经营发展中遇到不少困难和问题。江苏在为民营企业“减负”、支持民营企业发展方面有哪些实招、硬招？

娄勤俭：总书记指出的民营企业发展遇到“市场的冰山、融资的高山、转型的火山”等困难问题，精准深刻、号准了脉；提出的减轻企业税费负担等6个方面政策，直指病灶、开了良方。下一步，为民营企业“减负”、支持民营企业发展，要重点抓好三个方面：

一是不折不扣落实好中央政策。江苏始终坚定贯彻中央为企业降本减负的各项部署，近三年累计为实体经济企业降本减负超过3300亿元（不包含税费负担），其中今年前三季度超过940亿元。我们正在逐条对照总书记提出的6个方面政策举措，结合实际研究贯彻落实的具体办法，切实提升“执行力”“知晓率”“到达率”，把政策“温暖”和惠企“礼包”直接传递到企业。

二是立足省情实际抓好政策创新。一方面，根据江苏制造业大省的省情特点，围绕产业链完善、知识产权创造保护共享、技术创新支持等方面加强制度设计、完善政策体系；另一方面，更加注重学习借鉴外地先进经验，加强政策集成创新，凡是有利于民营经济发展的好做法、好经验，我们都可以学，都可以拿来为我所用。近期，我们出台了8个方面28条含金量高的政策文件，包括落实税收减免政策、落实各项产权保护措施、规范降低保证金和社保费率、清理服务性收费、取消违规收费等等，进一步降低企业负担，促进实体经济高质量发展。

三是注重增强政策供给的协同性。既加强省里政策与中央各部门政策的配套衔接，也做好我省各部门之间的政策协同，切实把政策的最大效用发挥出来。比如，发改部门推出产业政策，财政、税收等部门配套政策，一定要及时跟进；比如，在执法检查上，不能今天你去查、明天他去查，部门之间需要有个统筹安排；比如，“减负”方面的政策，与“给予”方面的政策，如果不能有效衔接，就很难做到同频共振；比如，我们主张企业要履行社会责任，但如果企业纳税有突出成绩，这就是对社会的贡献，不能再违背企业意愿，乱下捐款、赞助的指标。

实践中我们深刻认识到，给企业“减负”就是为经济“蓄能”，帮企业“克难”就是给发展“除障”。我们相信，通过政企携手、多方努力，一定能够把“市场的冰山”化为“市场的海洋”、“融资的高山”化为“融资的高地”、“转型的火山”化为“转型的动能”，江苏的民营经济一定能够迎来更加光明的发展前景。

《 人民日报 》（ 2018年11月17日 06 版）

(责编：马昌、袁勃)