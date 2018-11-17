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归来创业，不只专情“北上广深”

海归打拼“新一线”风头正劲

本报记者  孙亚慧

2018年11月17日04:55  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　海归陶兵林所在的武汉东湖新技术产业开发区（武汉·中国光谷）已成为武汉一张响当当的名片，光谷生物城在生物医药产业的综合竞争力位居全国第三。图为光谷夜景。

　　坐落于杭州市余杭区的梦想小镇，是诸多创业者心中的“热土”，而这里更是整个杭州“吸才引智”的缩影。2017年，杭州人才流入率和海归人才净流入率首次成为全国城市第一。

　　除了传统意义上的“一线城市”，诸多海归还会选择归乡发展，与此同时，浙江、江苏、四川、陕西等省份也在海归创业地的选择中拥有一席之地。

　　近年来，被称为“新一线”城市的杭州、成都、西安、武汉等地，纷纷推出系列政策筑巢引凤，吸引海归入驻创业。更低的生活成本、更短的通勤时间和日益增长的发展机会让这些蓬勃发展的“新一线”城市成为海归的新选择。除“北上广深”之外，海归有了更多样化的发展平台，以充分发挥自身的聪明才智。

　　

　　博揽英才

　　城市热度不断升温

　　毕业于美国宾夕法尼亚大学的黄文佳，是杭州乌堡科技有限责任公司的创始人，从事技术研发工作。为了鼓励创业团队，他强调企业需要有股权激励计划，努力塑造自己的公司文化。他与很多年轻海归一样，毕业后并没有去“北上广深”，而是来到了杭州。

　　杭州早已展示出其揽天下英才的决心。2017年，杭州人才流入率和海归人才净流入率首次成为全国城市第一，这座素有“人间天堂”美誉的城市，正在成为中国最具吸引力城市之一，正在努力打造一个“创业美地”。

　　人才总是流向最有机会的地方。

　　2017年9月4日，河南“留学报国基地”“海归创业学院”获批落地郑州经开区。相关负责人介绍说，希望借助此次机会，制定并推出一系列面向海归人才的项目孵育、创新创业培训、科技成果转化、项目孵化等优惠政策。以此吸引人才，留住人才。

　　在成都，为了引进海归人才，已出台了一系列政策。比如，成都市科技局将新布局建设一批高校院所转化区，成都市人社局力争专业技术人才评价体系取得突破，成都市金融办每年遴选培养10名中青年优秀人才，成都市高新区组建了“金熊猫”人才学院……与此同时，围绕“高精尖缺”海归人才，成都还设置了海外工作人才站，并联合相关单位开展了“海外学子报国行”等活动，将引才工作落到实处。

　　天府之国，“赛会搭台，人才展翅”，是成都引才的另一“高招”。仅在第十七届中国西部海外高新科技人才洽谈会上，就促成了563名海外人才与省内179家高等学校、科研院所、重点企业及产业园区签订了“引才引智”协议，较2017年实现了37%的增长。

　　配套完善

　　营商环境不断优化

　　哈佛大学博士后周泽奇，2007年回国担任了天津国际生物医药联合研究院的专职副院长。他曾谈到，中新天津生态城优厚的政策、资金支持和营商环境让他这个湖湘人爱上了天津，想要扎根于此有一番作为。在帮助企业建立科研平台的同时，天津生态城还制定了“高端人才引进计划”，并设立“中新天津生态城人才发展专项资金”，专门用于人才引进与培养奖励。

　　根据《天津市“十三五”期间引进海外人才智力规划》，“十三五”期间，天津市将力争引进留学人员1.5万人，新引进留学人员企业1000家，在津留学人员总数达到4.3万人。同时，天津还将推动京津冀三地建立“引智引才”工作联席会制度，促进人才共引、实现资源共用，探索海外高层次人才资质在区域内互认互准，破除海外人才在三地间流动的体制机制障碍。2017年，天津市出台了《关于营造企业家创业发展良好环境的规定》，旨在建立帮扶体系，搭建服务平台，激发企业家创新创业活力，弘扬优秀的企业家精神。

　　千年前，驼铃声响，宫灯盏盏；千年后，物通八方，创新涌动。西安这座城，正在迸发出前所未有的活力。

　　为更好吸引海归人才，西安先后推出“人才新政23条”“‘引才留才’13条”等措施，推出《引进海外高层次人才资助项目暂行办法》和《西安市深化人才发展体制机制改革打造“一带一路”人才高地若干政策措施》，以产业振兴为导向，依托新一代信息技术、发展航空航天、生物医药、新材料、新能源汽车等产业。同时精准引才，打造“全球硬科技之都”。

　　参与过欧盟发起的“伊拉斯谟世界项目”的管理学硕士黄飘莹曾在丹麦、斯洛文尼亚、西班牙等多国学习，去过20多个国家的100多座城市，她计划在留学期间走遍“一带一路”沿线国家并展开调研。西安“古老”与“创新”的完美结合深深吸引了她，“西安是这趟旅行的终点。如果有机会在‘丝绸之路’的起点创业，将是一件很酷的事情。”黄飘莹说。

　　弯道超车

　　汇智打造创新高地

　　杭州、成都、西安、天津等地陆续出台政策广纳贤才，其背后是产业发展对海归人才的巨大需求。随着经济实力、科技研发能力的不断增强，以及居住环境、人才政策、相关配套服务的不断完善，“新一线”城市对海归的吸引力日益增强。而这些城市通过“引才汇智”，也在努力实现自身创新能力的飞跃。

　　已回国创业近10年的陶兵林，主营生物医药产业。谈到武汉市在“引才引智”方面的诸多努力，他用“下了血本”来形容。如今，他所在的光谷生物城在生物医药产业的综合竞争力位居全国第三，光谷，已成为武汉一张响当当的名片。

　　对人才的重视并非一朝一夕，早在2009年，武汉就推出了“3551光谷人才计划”，以高新技术产业化为主题，以海外高层次人才为重点，以企业为载体，在光电子信息等5大重点产业领域，引进和培养50名左右掌握国际领先技术、引领产业发展的领军人才，1000名左右在新兴产业领域内从事科技创新、成果转化、科技创业的高层次人才。

　　“我回国这么多年，见证了武汉的蓬勃发展”，陶兵林说，“速度快得难以想象。现在，这里有多项专利，拥有自主知识产权。我们重视创新，虽然现在还是‘中国光谷’，但我相信，我们正向着‘世界光谷’的目标一步步迈进。”

　　

　　链接

　　什么是“新一线”城市？

　　近年来，随着城市竞争力的不断提升，出现了各种城市的排名方式，其中，“新一线”城市是指根据商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性5项指标，综合评比中国338个地级以上城市后所划分的名单。

　　这批“新一线”城市，它们或为直辖市，拥有雄厚的经济基础和庞大的中等收入人群以及可观的政治资源；或为区域中心城市，对周边多个省份具有辐射能力，有雄厚的教育资源、深厚的文化积淀和便利的交通；或为东部经济发达地区的省会城市和沿海开放城市，有良好的经济基础、便利的交通和独特的城市魅力。

(责编：马昌、袁勃)
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