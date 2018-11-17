原标题：网曝速食包卫生堪忧 合肥食药监局将彻查

外卖速食包被曝光生产过程不规范（视频截图）

11月16日，一则“廉价外卖速食包的秘密：生产过程令人作呕，日销40万份”的视频在网上流传。视频显示，合肥一家半成品料理包生产公司的生产环境恶劣，生产流程不规范，存在卫生问题。随后，涉事公司发声明称，该视频系剪辑拼凑、后期配音合成，已报警并保留追究其法律责任的权利。对此，合肥食药监部门已开展取证、调查，该企业也已停产自查。

据了解，网传视频系梨视频的风声栏目原创。昨日下午，风声栏目负责人对北京青年报记者表示，视频是经严格审核、确认后发布的，对视频的真实性负责，会进一步公开原始视频素材，也可以给当地相关部门提供所有视频素材。

视频曝光外卖速食包生产不规范

11月16日上午，一则名为“廉价外卖速食包的秘密：生产过程令人作呕，日销40万份”的视频在网上引发关注。视频中，在食品加工车间内，有工作人员称，排骨粒都快放一年了，牛肉往里面注射大豆蛋白，根本没法吃。工作人员说，“这么多，怎么干净呢”、“我们自己看了都不想吃”。

在视频中，有工作人员称，生产速食包的肉是便宜货，远低于市场价，进了十来吨，“原材料买得多，不到保质期都坏了”，冷库里温度是零下七八度，但夏天进去也都出汗，跟桑拿房一样。工作人员将冷冻的肉过水解冻后，直接腌制，甚至掉在地上的肉也捡起来直接腌制，而酱汁则用手直接搅拌。

视频标注，安徽杠岗香食品科技有限公司的董事长助理冯红武称，目前，在料理包行业，杠岗香排在全国第一梯队，日产量达到一天40万份，其中超过50%做外卖。公司在各个省都有代理商，在华东地区，一个月的销售额达到一千多万元，也有几百万份外卖，主要消费群体是白领和学生，外卖平台的兴起催生了这个行业。该视频发出6小时后，转发已超过10万，评论超过6万。多数网友对于外卖的卫生安全问题表示担忧，觉得还是自己做饭最安全。也有网友表示，这可能是行业常态，不只外卖，一些快餐店也是用速食包，但希望生产中注意卫生问题。

公司称系剪辑拼凑、后期合成

11月16日下午，北青报记者发现，安徽杠岗香食品科技有限公司网店“杠岗香旗舰店”销售的10包10味料理包套餐价格从58.2元到61.2元不等，但目前这些产品都已经下架。

同时，在店铺首页，该公司发出声明称，今日在网上有媒体曝出公司存在生产环境恶劣，食品安全无保障等不实视频，经鉴定此视频为剪辑拼凑，后期配音合成，为恶意攻击我司形象的别有用心的恶意诽谤行为。公司严格遵守食品安全条例，坚持推行全面品质管理，已通过HACCP全面质量管理认证、ISO9001VISO22000 质量管理体系认证。每一份原材、每一份产品都经过严格的国标、行标检验监测与系统规范的质量体系层层把关。

声明称，公司已于第一时间联系省市食药监局、媒体到公司现场，对公司在各项生产流程上的合法合规性进行现场审核，对广大消费者予以公开公示。对于上述恶劣攻击诽谤公司形象者，公司已向公安机关报警，并将保留追究其法律责任的权利。

此外，该公司的工作人员也对北青报记者表示，目前，食药监部门已到公司开展调查，网上视频系剪辑拼凑、后期配音合成，公司已经报警，将通过法律途径追究视频制作、发布者责任。

同时，合肥市食品药品监督管理局在接受北青报记者采访时表示，在获悉此事后，工作人员已到该公司进行取证、调查，调查结果将及时向社会公开。

食药监局对原料、成品抽样送检

北青报记者了解到，网传视频系梨视频的风声栏目原创。11月16日下午，风声栏目的负责人对北青报记者表示，视频是经严格审核、确认后发布的，对视频的真实性负责，会进一步公开原始视频素材，也可以给当地相关部门提供所有原始视频素材及相关线索。据风声栏目负责人介绍，这些视频素材是拍客在10月19日至30日拍摄的，视频中用料理包制作外卖的，料理包也来自于该公司，外卖店只炒一些简单的蔬菜，原始视频素材中还涉及一些其他有待核实的问题。

11月16日晚，合肥市食品药品监督管理局通过针对杠岗香食品有关问题发布通报称，对于网上视频反映合肥杠岗香食品有限公司生产劣质料理包、使用不合格原料、生产条件脏乱差等问题，合肥市食品药品监督管理局已联合辖区食药监部门到达涉事企业进行调查，安徽省食品药品监督管理局也随即派员赶赴现场指导。

经查，合肥杠岗香食品有限公司依法取得《食品生产许可证》、《营业执照》等相关资质，排骨、牛肉、大豆蛋白等食品原料进货验证资料齐全，未发现过期食品原料和成品，大豆蛋白的使用符合相关规定。该公司生产车间存在地面积水、原料运输过程防护措施不严格的问题。目前，食药监部门正在对企业进行全面检查，对在库的食品原料和成品，包括网络视频反映的料理包，进行全面抽样送检。该涉事公司已主动要求停产自查。

下一步，合肥市食品药品监管部门将对该企业生产行为进行彻底核查。一旦发现违法违规行为，将依法依规严肃处理，并及时公布。

此外，16日下午，饿了么外卖平台已督促所有平台商家对进货渠道进行自查，目前发现的有使用该品牌产品的商家已全部下线。

公司客户群覆盖外卖店

根据该公司官方微信公号介绍，安徽杠岗香食品科技有限公司是一家集料理包生产、研发、销售于一体的现代化食品生产企业，成立于2015年，目前主要有鸡肉类、鸭肉类、牛肉类等几十种料理包产品，业务范围遍及30多个省市。

据公开资料显示，该公司拥有食品安全管理体系认证证书，认证范围为速冻调理产品（猪肉、牛肉、鸡肉、蔬菜）的生产，初次获证日期为2018年7月13日，同时也获得了质量管理体系认证证书。此外，在食品加工方面，该公司还获得了94个专利，包括一种鱼香肉丝的制作方法、一种糖醋鸡爪的加工工艺、一种调味汤料的制作方法等。

该公司在其微信公号代理合作模块中称，料理包的客户群体广泛，覆盖整个餐饮产业，快餐店、外卖店、食堂档口、中高档餐厅及饭店、咖啡厅、网吧、学校食堂、高速服务区、机场等均是理想的客户群体。

北青报记者调查发现，目前，网上有多种品牌的半成品料理包在售，根据不同品牌、不同菜品、不同分量，料理包单价从1.8元到十几元不等。有快餐店购买料理包加工后摆盘出售或提供外卖服务，也有公司买料理包作为员工的夜宵，还有个人买料理包自制简餐。文/本报记者 李涛 实习生 戴幼卿

(责编：朱江、袁勃)