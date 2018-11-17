原标题：滴滴优步合并案遭反垄断调查

本报讯（记者 陈雪柠）针对滴滴优步合并案，国家市场监管总局正在依据《反垄断法》进行调查。昨天，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家市场监管总局副局长、国务院反垄断委员会秘书长甘霖，国家市场监管总局反垄断局局长吴振国介绍中国《反垄断法》实施十周年有关情况及展望，并就热点问题予以回应。

2016年8月，占有中国网约车市场最大订单份额的滴滴出行与优步中国宣布合并，引发了社会各界对网约车行业竞争状况的广泛关注。对此，吴振国在发布会现场表示，市场监管部门正在依据《反垄断法》及有关规定对这个合并案进行调查。

“网约车不管是在中国还是欧美，都是一个新兴的业态，与传统行业有所区别，市场竞争也复杂多变，本案社会关注度比较高。我们正在研究互联网竞争规律和特点，全面分析评估该交易对市场竞争和行业发展的影响，严厉查处损害消费者权利的垄断行为。”吴振国表示，反垄断执法机构高度重视新经济领域的竞争问题，依据自身创新发展、创新监管方式和坚持包容审慎的原则，对互联网等新兴领域的发展进行监管。

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