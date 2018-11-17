北京供热情况整体运行稳定 12345供热投诉量同比降一半

原标题：12345供热投诉量同比降一半

本报讯（记者 王天淇）北京市城管委昨天通报，11月15日本市正式供暖首日，全市供热情况整体运行稳定，12345供热投诉量较上个采暖季首日下降一半以上。

5日试供暖首日，全市区域供热锅炉房都已投入运行，市热力集团城市热网已按计划投入运行1.88亿平方米供热面积。经由12345热线交办给市供热服务平台的供热投诉共6891个，其中反映温度不达标的占82.2%，反映室内设施漏水的占1%，反映采暖费及其他问题的占1.2%。较上个采暖季正式供暖首日，12345供热投诉量下降一半以上。11月15日，北京热力集团共派出1800人次，对9587户居民进行了室温抽测，测温合格率达99.77%。

为应对近期的降温天气，市城管委已向各区和各供热单位发布了供热预警，要求提前准备，精细调节，保证居民室温达标。下一步，市、区两级城管委将密切关注天气情况，继续做好采暖季期间供热保障工作，加强市、区供热服务平台管理，进一步提高供热服务投诉的转办和处置效率，督促供热单位提高供热质量，提供优质服务，保障供热安全。市城管委还将密切关注群众投诉集中、反映强烈的供热问题，继续开展“访民问暖”工作，通过实地了解问题、实地解决问题，完善处理机制，提高市民的满意率。

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APP上一反映，工人第一时间上门了

本报记者 王天淇

“昨天隔壁暖气已热，我家还没热，帮忙问一下。”供暖首日，本报APP客户端供暖专题“您家暖气不热 我们帮您问”通道收到这样一条留言，将留言信息反馈给北京热力集团后，热力集团的客服人员第一时间派发了工单，与留言市民林先生取得了联系。

“供暖季早早交了供暖费，怎么别人家都热了，就我家暖气片还冰凉？”电话接通后，林先生的声音有些着急。“您别着急，先跟我们说说具体情况，我们肯定想办法解决！”北京热力集团东城分公司崇文门供热中心的一位维修师傅一边安抚林先生，一边拿笔准备记录。原来，林先生家的暖气自从试供暖起就一直不热，因为没到正式供暖日，所以一直没打电话报修。得知林先生家所有房间的暖气片都不热，维修师傅问好了时间，准备上门维修调节。

到了林先生家一看，维修师傅长舒一口气，“问题不大，就是没放气的缘故。”说完，拿出改锥给每个房间的暖气挨个放了气，不一会儿，暖气片就热起来了。

“真是谢谢你们啊，我们还怕是大毛病呢！”林先生一个劲儿地向维修师傅道谢。维修师傅也叮嘱林先生：“等明年供暖的时候，试供暖开始后要是暖气老不热您就赶紧给我们打电话，不用非得等到正式供暖！”

白天解决了暖气片不热的问题，当天晚上，崇文门中心的工作人员又再次致电林先生，确保林先生家的暖气没再出现问题才放心。

除了林先生，同样在本报APP供暖专题留言求助的王先生这两天家里也来了好几拨维修师傅。家住月坛街道的王先生也是因为家中暖气片不热才留言求助，“（维修）师傅们来了态度都挺客气的，查得也仔细，忙活挺长时间，希望能快点儿修好！”

北京热力集团相关负责人表示，客服人员将对通过每一种渠道收到的每一条有效的供热投诉、报修信息第一时间派单，下属各供热分公司、供热服务中心的维修人员会第一时间与用户取得联系，上门维修调节。

(责编：朱江、袁勃)