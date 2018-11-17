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北京冬奥会雪上运动纪念邮票发行

2018年11月17日08:44  来源：北京日报
 
原标题：北京冬奥会雪上运动纪念邮票发行

　　本报讯（记者 吴东）由北京冬奥组委与中国邮政集团公司联合发行的《北京2022年冬奥会——雪上运动》纪念邮票及相关邮品昨天面市。同时亮相的还有“北京2022（临）”邮戳。 北京冬奥组委联合中国邮政集团公司参照2008年北京奥运会有关奥运题材邮票发行情况，从2017年开始至2022年陆续发行冬奥会会徽、吉祥物、场馆、冰雪运动等邮票，表现北京冬奥会从筹备到举办的一系列重要事件，记载北京冬奥会关键进程，以邮票形式讲好中国故事，向世界展示健康中国、活力中国、文化中国的美好形象。

　　《北京2022年冬奥会——雪上运动》纪念邮票一套4枚，分别表现了越野滑雪、高山滑雪、冬季两项和自由式滑雪四个雪上运动项目。纪念邮票设计主题突出，将抽象的奥林匹克精神具体化、形象化，用具象的图案体现了奥林匹克精神的价值取向和文化内涵。画面中，滑雪运动员分别以水平线、同心圆、网点和放射线来表现，体现出雪上运动项目的速度感、力量感和造型美感。富有透视感和精致简练的几何形结构，描绘出雪上运动的特征与张力。邮票背景用流线形的波浪线和渐变的色带把雪山、雪松和雪花等冬奥会的环境元素串联起来，在动态变化中体现出秩序美。在印制工艺上，特殊材料印制的雪花晶莹剔透，邮票版张边饰上的“BEIJING2022”字样则采用镂空工艺制作而成，集艺术和防伪功能于一体。

　　中国邮政集团公司还推出首日封、纪念封、邮折、邮册等系列邮品在各邮政网点销售，部分商品还可在北京冬奥会特许商品官方网店（http://beijing2022.tmall.com）和北京冬奥会特许商品零售店购买。

　　本报记者 陈强 摄

(责编：朱江、袁勃)
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