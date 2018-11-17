海外展团觅商机求共赢

德国巴伐利亚州专业投资人安迈尔·贝恩德已连续7年参加高交会。今年，他携巴伐利亚州的几家新锐创业公司，在展区开辟了一个“创业角”——有专注生产轻量级电动自行车电机系统的FAZUA公司、研发可折叠轻型平衡车的UrmO公司、制造私人飞机便携式玻璃驾驶舱的Helios Avionics公司……“这些初创型企业的材料供应商、制造商、组装方，有不少来自中国，他们希望将市场从德国延伸到中国。”安迈尔说。
德国巴伐利亚州展区与高交会已连续相伴20年。本届高交会上，巴伐利亚州展区展示了来自德国的众多创新产品及服务内容，涉及电子信息、高技术服务业、地球空间、海洋工程等领域。其中，拥有国际领先室内大空间数字化技术的硬件、软件及解决方案提供商NavVis，今年10月在上海设立了分公司。NavVis大中华区销售总监刘晓熙说：“公司已将中国视为欧洲之外最重要的市场之一，我们将在中国寻找更多合作伙伴。”
在捷克展区，捷克贸易促进局中国地区总监艾磊石说，今年捷克以历年参展规模最大、携最先进的高科技产品亮相，并将举办科技与投资环境推介会介绍捷克的先进工业技术，包括纳米科技、生物科技、可再生能源、信息与通信技术和人工智能等。
在爱沙尼亚展区，Robotex世界机器人大赛的内容吸引了不少高科技爱好者驻足。爱沙尼亚企业与信息技术部部长雷内·塔米斯特介绍，今年爱沙尼亚展区携3家爱沙尼亚科技公司和项目参展，除了世界机器人之外，还有提供智能LED显示解决方案的Ampron公司和研发基于下一代物联网技术智能城市解决方案的Cityntel。
“寻商机、求共赢”成为众多参展国家的主要目的。以前中国企业通过参加高交会“走出去”，如今更多外国企业通过高交会“走进来”。“进入西班牙可以直接接触拥有5亿消费者的市场，同时可以打通联系拉丁美洲和欧洲的路径。”西班牙驻广州总领事馆首席经济商务领事卡洛斯·托尔托拉说，西班牙外商直接投资总额360亿欧元，其中中国位居前列；西班牙外资企业达到12500家，其中不乏中国跨国企业。
继去年阿根廷首次参加高交会后，拉丁美洲和加勒比海地区国家参展热情高涨，本届高交会上，智利、古巴、秘鲁等国均首次参展。古巴展团携手7家公司到来，包括科学研究及技术创新研究和发展中心，致力于技术和生物制药产品商业化的CIMAB公司，专注于卫生系统信息化效率提升的SOFTEL公司等；秘鲁携4家高技术展商参展，领域涉及硅材料技术、创新环保技术、技术自动化服务等；阿根廷与深圳企业比亚迪、中兴在新能源汽车、智慧城市等领域签署一系列重大项目合作意向书，采购标的超过10亿元。
高交会组委会办公室副主任、高交会交易中心主任苏彦伟介绍，本届高交会吸引了41个国家和国际组织、61个团组参展，其中含31个“一带一路”国家，参展国家数量再创新高。在“一带一路”倡议合作框架下，各国经贸往来和文化交流日益频繁深入，高交会的国际平台作用也愈发凸显，“中国科技第一展”更具“国际范”。
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