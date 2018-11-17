电子证照系列国家标准正式发布

本报北京11月16日电 （记者孔德晨）16日，国家市场监督管理总局、国家电子文件管理部际联席会议办公室在京联合召开发布会，正式发布电子证照6项国家标准。
电子证照日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。本次发布的六项国家标准包括电子证照总体技术架构、目录信息规范、元数据规范、标识规范、文件技术要求和共享服务接口规范。该系列标准规定了电子证照应用的总体技术框架、统一的证照分类规则和证照基础信息，将为国家电子证照库和基础平台建设，实现跨层级、跨部门、跨区域的电子证照互认共享，推动证照类政务信息资源整合共享等提供标准支撑。“让百姓少跑腿、信息多跑路”，电子证照系列国家标准有助于推动实现全国“一网通办”，让政务信息资源共享和服务更顺畅，让百姓切实感受办事更便捷。此次发布的电子证照系列标准将于2019年1月1日起实施。
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