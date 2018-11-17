原标题：国企和民企在军民融合领域实现新发展

新华社北京11月16日电（记者许晟）国务院国资委主任肖亚庆16日说，自2016年3月以来，10家军工央企已在证券市场累计融资718亿元，在产权市场引入社会资本485亿元，国企和民企在军民融合领域实现新发展。

这是肖亚庆当日在国务院国资委、全国工商联军民融合发展座谈会上说的。他说：“资本融合的不断深入，推动国有企业民营企业合作实现新发展，推动军工企业和民口单位在公司治理、资本运作、协作配套、市场开拓等多方面探索形成新的融合路径和模式，为推进军民融合向纵深发展奠定了扎实基础。”

当前，民参军热情日益高涨。据全国工商联常务副主席徐乐江介绍，我国民营企业参与军品科研生产的领域已涵盖了先进材料与制造，通信、计算机及其他电子设备制造业，信息传输、计算机服务和软件业等13个主要行业、40多个技术领域。

徐乐江认为，加强国企民企合作，是推动军民融合深度发展，实现富国与强军相统一的战略需求；是社会主义市场经济条件下推动军民融合深度发展的客观要求；是军民融合发展过程中突破企业自身瓶颈，实现高质量发展的必然要求。

他说，推进国企、民企军民融合深度发展应在四个方面寻求突破，包括创新合作方式，联合互促协同发展；立足创新优势，打造科技融合引擎；畅通信息对接渠道，搭建供需对接平台；推进混合所有制改革，实现创新协同发展。

肖亚庆说，国务院国资委和中央企业要统筹各方资源，切实提升保军强军能力；要加强联合攻关，努力实现关键核心技术自主可控；要发挥引领带动作用，促进相关产业协同发展；要不断深化改革，破除制约军民融合发展体制机制障碍。

当前和今后一个时期，是军民融合发展的战略机遇期，也是军民融合由初步融合向深度融合过渡、进而实现跨越发展的关键期。

中央军民融合办常务副主任金壮龙表示，召开此次军民融合发展座谈会，是学习贯彻中央军民融合发展委员会第二次会议和民营企业座谈会精神的实际举措，对促进国有企业和民营企业的合作共享、推动军民融合深度发展具有重要意义。

他指出，国有企业和民营企业要深刻领会当前和今后一个时期军民融合发展的重点任务，提高政治站位，强化使命担当，发挥各自优势，对接军事需求，突出自主可控，投身改革实践，真抓实干，主动作为，推进军民融合向更广范围、更高层次、更深程度迈进，奋力开创新时代军民融合发展新局面。

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