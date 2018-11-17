11月15-16日，清华大学第二届“一带一路”合作论坛暨第十届启迪创新论坛在广西南宁成功举办。本届论坛由清华大学一带一路战略研究院、南宁市人民政府主办，启迪控股股份有限公司、广西南宁五象新区规划建设管理委员会、南宁市科学技术局承办，中国—东盟科技产业合作委员会协办。论坛以“‘一带一路’下的中国—东盟合作共赢——新思辨 新机遇 新格局”为主题，邀请了来自中国和东盟地区的百余位专家学者、政府领导、业界领袖、创新先锋相聚邕城，共话创新合作。

清华大学第二届“一带一路”合作论坛暨第十届启迪创新论坛开幕式

本届论坛以进一步落实“一带一路”倡议为主旨，积极响应东盟共同体建设号召，交流各国创新合作实践与政策经验，为应对全球化挑战，共商深化“一带一路”创新合作新举措，致力于以创新合作促进中国与东盟各国发展，携手共进，共达新时代背景下的新愿景。南宁市副市长朱会东，清华大学原党委副书记胡显章，中国电子信息行业联合会会长、原信息产业部部长、党组书记王旭东，启迪控股董事长王济武出席开幕式并致辞。论坛开幕式由清华大学一带一路战略研究院执行院长史志钦主持。

南宁市副市长朱会东致辞

朱会东在致辞中提到，南宁是国家“一带一路”倡议有机衔接的重要门户，是面向东盟开放合作的前沿和窗口。新思辨带来新机遇，新机遇造就机会。清华大学第二届“一带一路”合作论坛暨第十届启迪创新论坛为推动南宁渠道升级，加快南宁进一步融入国家“一带一路”战略，加强科技创新产业转型升级提供新机遇、新动力。

胡显章在致辞中说，南宁是建设“一带一路”的重要门户城市，是中国面向东盟开放合作的区域性国际城市。清华大学与广西和南宁有着良好的合作关系，对推进“一带一路”有着高度的共识。此次论坛一定能够为“一带一路”下中国—东盟合作共赢提出新思维，抓住新机遇，构筑新格局，作出新贡献。

王旭东代表中国电子行业信息联合会对本次论坛的召开表示热烈的祝贺。他认为，站在新的历史起点，需要提升战略视野，加强产业链上下游的合作，政产学研共同发力。希望以论坛为契机，各方聚集优势资源，健全合作机制，为“一带一路”信息化的建设提供更多的解决方案，更好的推动共建“一带一路”向高质量发展转变。

启迪控股董事长王济武致辞

王济武在致辞中说，启迪控股经过24年的努力，已经成长为中国最大的科技服务集团，培育了大量战略性新兴产业和企业，形成集群式创新的业务模式。他认为，“一带一路”的建设重在科技、首在东盟。启迪控股在国内的广西、云南、香港建设了前沿创新基地。在国外，加强对欧洲的布局，并正与俄罗斯合作建立启迪科技园。未来会继续积极实践“一带一路”倡议。

曹坤华的演讲主题是《在“一带一路”下中国—东盟科技创新合作的成果与探索》。他介绍到，广西致力于加强和东盟国家的合作，特别是作为中国科技部委托建立的中国—东盟技术转移中心已经和东盟的9个国家建立了双边的技术转移机制。“我们要搭建起中国与东盟先进技术交流的桥梁，愿意携手共建东盟国际市场，真正实现创新驱动发展。”

许宁宁在《中国—东盟：共同实现创新发展》的主题演讲中提到，《中国—东盟战略伙伴关系2030愿景》文件的通过，为中国和东盟未来发展目标、方向、重要举措达成了重要国际共识。中国—东盟自由贸易区还有升级的空间，“一带一路”建设与东盟共同体建设的对接也大有可为。

主论坛聚焦“合作共赢” 共促“一带一路”建设

中国东盟教育交流周执行秘书长刘宝利，中国—东盟科技产业合作委员会东盟方主席卡玛鲁汀，老挝人民民主共和国驻华大使馆一等秘书翁泰·赛雅翁，启迪控股常务副总裁、国际科技园及创新区域协会（IASP）副主席陈鸿波作为嘉宾出席“一带一路“下的中国—东盟合作共赢主题论坛。各方围绕”新思辨 新机遇 新格局”的主题，共同探讨在新的国际形势下如何展开“一带一路”框架下的合作，实现互利共赢的发展。主题对话由原中央电视台英语新闻频道主持人金英乔主持。

刘宝利介绍到，在中国东盟教育交流周的框架下，现在已经形成五大品牌，有校长的交流活动，青少年交流系列活动，职业教育交流系列活动，人才交流系列活动。围绕这系列活动，中国与东盟以及“一带一路”有关国家探讨合作，支撑各个方面的建设。

卡玛鲁汀说到，在东南亚或者是在东盟区域里，中国扮演的角色尤为重要，我们一直非常期待能够和中国在此领域里进行通力合作的。值得一提的是，我们希望能够深化和中国科技方面的合作，从而可以引领我们自己国家的科技方面的创新以及发展，当然它也可以帮助我们发展其他的领域，包括我们国家的农业、经济、化工行业、贸易行业等等。

陈鸿波认为，谈到“一带一路”，启迪控股是是一个负责任的大企业。作为这样一个企业，对于国家的“一带一路”倡议，对于和东盟的合作，启迪是有责任的。“我们认为我们肩负着实现、推动国家倡议的责任。同时，也是我们发展自身业务的需要。所以说，积极进行‘一带一路’建设和与东盟的合作是我们非常感兴趣的方向，也投入了很大的资源。”

多项仪式盛大举行 与会嘉宾共同见证

启迪控股股份有限公司党委书记兼副董事长李志强主持了清华大学第二届“一带一路”合作论坛暨第十届启迪创新论坛开幕仪式环节。

南宁·启迪东盟创新中心启动仪式

南宁·启迪东盟创新中心作为启迪东盟科技城的重要组成部分，中心内设数字展厅、国际会务中心、启迪之星一带一路孵化器，是科技城智创企业集群基地。在开幕式上，清华大学原党委副书记胡显章，南宁市副会长朱会东，广西壮族自治区科技厅厅长曹坤华，原国家机关工委副书记陈存根，缅甸联邦共和国驻华大使馆公使Mr.Han Win Aung，中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁，中国—东盟科技产业合作委员会东盟方主席卡玛鲁汀，启迪控股董事长、中国—东盟科技产业合作委员会中方主席王济武，启迪控股高级副总裁、广西启迪董事长李东明共同启动南宁·启迪东盟创新中心。

为推动军民融合，实现科技兴军的国家战略规划，启迪控股利用自身全球领先的科技服务能力，助力国家军民融合产业发展，设立启迪军民融合研究院。中央党校中国市场经济研究会副会长、全面深化改革研究中心主任阎启英，中国工程院院士、中国电子科技集团公司首席科学家、空警2000预警指挥机总设计师陆军，天津滨海新区军民融合研究院院长、少将徐炜遐，清华大学原党委副书记胡显章，启迪控股董事长王济武，中国社会工作联合会副会长何建民，启迪军民融合研究院院长彭顷砡共同为“启迪军民融合研究院”揭牌。

(责编：白宇)