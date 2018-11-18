以实际行动推动民营经济再创辉煌 激发民营企业家再立新功（支持民营企业在行动）

11月1日，习近平总书记在民营企业座谈会上发表重要讲话，发出了新时代大力支持民营企业发展壮大的最强音。日前，中共浙江省委书记车俊就如何更好推动民营经济创新发展接受了记者专访。

问：浙江是民营经济大省，也是民营经济强省。习近平总书记的重要讲话，必将对浙江民营经济发展产生重大深远的影响。对此，您有什么感受？

车俊：以习近平同志为核心的党中央始终高度重视民营经济健康发展，始终支持民营企业做大做强。党的十八大以来特别是最近一段时间以来，习近平总书记就民营经济发表了一系列重要讲话，作出了一系列重大决策。特别是习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话，旗帜鲜明、掷地有声，发出了新时代大力支持民营企业发展壮大的最强音，是特殊时期就特殊对象所作的特殊重要讲话，是坚持“两个毫不动摇”的定海神针，是纾解民营经济“成长中烦恼”、滋养民营经济茁壮成长的阳光雨露，是推动民营经济再创辉煌、激发民营企业家再立新功的浩荡东风，为新时代民营经济发展指明了前进方向、提供了根本遵循。总书记重要讲话在浙江特别是民营企业中引起了巨大反响，给浙江民营经济发展注入了强大动力。

浙江发展能有今天的成就，民营经济厥功至伟。民营经济强则浙江强，民营企业好则浙江好。浙江作为改革开放先行地、中国民营经济重要发祥地，在学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神上要有更高的要求和标准，做到认识上更深一层、举措上更实一点，把民营经济搞得香香的、做得好好的，扎实推进民营经济新发展、新飞跃。

问：浙江在贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，为民营企业松绑解忧方面采取了哪些措施？

车俊：由于外部环境变化、内部转型升级等原因，浙江和全国一样，一些企业生产经营遇到些发展中的困难、前进中的问题、成长中的烦恼。对此，省委和省政府坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，针对当前发展的新情况、新问题，以提振民营企业为重点打好稳中求进组合拳，以稳企业为重点全面落实中央“六个稳”的要求，更大力度鼓励、引导、支持和帮扶民营企业发展。为此，我们推出多项举措：

落实中央政策，在全面落实国家简政减税降负等一系列政策的同时，精准出台浙江企业减负、小微企业成长、稳定外贸、投资新政、人才新政、化解风险等一系列政策文件，及时把中央的关怀和温暖传递到位。完善政策执行方式，强化对省直部门贯彻落实中央和省委支持民营经济发展政策措施的督促检查，既总结推广典型经验，又严肃督查问责，确保中央以及省委和省政府各项决策部署落到实处、见到实效。

精准帮扶企业，省市县三级联动，组织开展“市县党政主要领导与民营企业百场座谈”“百名厅局长精准服务百家龙头企业”“百名处长下基层宣读政策”“百名行长走进企业”“百家民营龙头企业结对”等“五个一百”活动，组织各级领导干部把重点企业都跑一遍，为民营企业加油鼓劲、排忧解难。更大力度简政、放权、减税、降负，在2016年以来累计减负3000亿元的基础上，近期又出台新一轮企业减负政策，力争全年企业再减负1500亿元。

化解企业流动性问题，坚决打好防范化解金融风险攻坚战，持续化解企业“两链”风险，围绕解决民营企业融资难融资贵问题，新组建省融资担保有限公司，由省政府对省担保集团增资50亿元，支持小微企业融资和龙头骨干企业发债。新组建省上市公司稳健发展支持基金，首期融资100亿元，用于化解股权质押风险，支持上市公司健康发展。9月末，不良贷款率降至1.27%。

落实积极财政政策，聚焦三大攻坚战和富民强省十大行动计划，探索构建集中财力办大事的财政政策体系，特别是聚焦数字经济、“凤凰行动”和金融稳定等重点领域，打造政府产业基金2.0版，大力支持民营企业创新发展。

深化“最多跑一次”改革，省市县三级共1449项办事事项全面标准化，可实现“最多跑一次”事项分别占同级总事项数的100%、99.6%、99.2%。“证照分离”改革试点在浙江自贸区、舟山群岛新区和29个国家级开发区全面推进，统筹推进多证合一、证照联办、并联审批等。制定企业投资审批操作指引、完善在线审批监管平台，推动实现一般企业投资项目开工前审批最多跑一次、最多100天。以“最多跑一次”改革撬动其他改革，深化“亩均论英雄”改革，加力打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，加强企业家人身和财产安全保护，加快构建亲清新型政商关系，营造公平竞争环境。改革极大激发了市场主体活力，前三季度新设企业增长19.3%。

问：除了松绑解忧，做强做优民营经济方面，浙江有哪些新做法？

车俊：对传统产业进行改造提升，大力推进“互联网+”“标准化+”“机器人+”技术改造，前三季度纺织等10个传统制造业增加值增长5.1%、利润增长25.1%；加强小微企业园建设，力争年底新增50家产业创新服务综合体、建成200个小微企业园区。全面整治亩均税收1万元以下的“低散乱”企业，前三季度全省淘汰1204家企业的落后产能，整治2.4万家“低散乱”企业（作坊）。

重点扶持数字经济，全面实施数字经济“一号工程”，制定出台国家数字经济示范省建设方案和数字经济5年倍增计划。前三季度，数字经济核心产业增加值同比增长14.8%，占GDP的9.7%。以数字经济为龙头引领新经济新动能，加快实施科技新政、人才新政，加快建设之江实验室、西湖大学，加快建设杭州城西科创大走廊、G60科创走廊，加快建设国家自主创新示范区，切实加大引才育才用才力度，努力打造最佳创业创新生态系统。

此外，浙江实施“投资新政”，继续提升企业投资项目审批时效，全面推开“标准地”制度，推进重大项目建设，以扩大有效投资来调结构增后劲。前三季度，民间投资同比增长17.2%，高新技术产业投资增长22.8%。10月19日再次举行重大项目集中开工仪式，集中开工项目567个、总投资8130亿元；制定应对贸易摩擦确保外贸稳定增长的实施意见，明确了10条具体措施，前三季度，全省进出口增长12.5%，其中出口增长9.7%，出口增量占全国的19.1%；制定实施促进外资增长的若干意见，加快建设高质量外资集聚地，前三季度，全省实际利用外资增长8%；实施放心消费示范创建、放心消费补短板工程等重大举措，积极培育壮大养老、旅游等消费。前三季度，全省社会消费品零售总额同比增长9.7%。

问：如何推动民营经济在谱写新时代中国特色社会主义浙江篇章中再创辉煌、再立新功？

车俊：下一步，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行“干在实处永无止境、走在前列要谋新篇、勇立潮头方显担当”的新期望，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，牢固树立底线思维、忧患意识和风险意识，做好应对各种困难和风险的准备，进一步做好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的工作，进一步激发民营经济活力、创新力，促进经济社会持续健康发展，为全国大局多作贡献。

《 人民日报 》（ 2018年11月18日 04 版）

(责编：马昌、曹昆)