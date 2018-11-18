本报上海11月17日电 （记者谢卫群）中国第一家保险企业——中国人民保险集团股份有限公司16日在上海证券交易所上市，成为A+H股两地上市的金融保险企业。中国人保A股公开交易首日开盘4.01元，开盘后随即封住涨停，最新价为4.81元，涨幅达到44.01%。上市首日总市值突破2100亿元。因为中国人保的上市，A股“保险股”总市值接近2.5万亿元。

上海市委副书记、市长应勇与中国人保董事长缪建民一起鸣锣开市。缪建民表示，中国人民保险集团在A股上市，使中国人保迈入发展的新时代，踏入发展的新征程。集团将乘A股上市的东风，加快推动中国人民保险集团向高质量发展转型，以更优的服务、更高的利润、更强的实力回馈客户、回报股东、服务大局。让客户满意，让投资者开心，让中央放心。

《 人民日报 》（ 2018年11月18日 08 版）

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