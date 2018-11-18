一多一少看变化（乡村振兴在行动）

明亮的厂房里，100多台电动缝纫机整齐地排列着。缝纫机前的工人们，熟练地操作着机器，在一阵阵“嗒嗒”声中，五颜六色的布料，飞快地变成一件件成衣……走进河南项城市高寺镇张老家村的松鑫服装厂，一派忙碌景象。近年来，当地统筹推进脱贫攻坚和美丽乡村建设，高寺镇迎来了不少新变化：当地脱贫致富门路多了，村民的烦心事少了。

松鑫服装厂是村里的第二个“扶贫工厂”。自2017年4月建成投产以来，该厂已吸纳100多名留守妇女就业，其中仅张老家村的贫困户就有30多人。贫困户杨令在这里工作快一年了，每月收入1800多元，“在这干活开支小，又能顾家，比出去打工强多了”。杨令说出了当地不少贫困群众的心里话。

有了产业，脱贫成果才可持续。经过几年的脱贫攻坚，张老家村的路修好了，桥架起来了，贫困户的腰包也鼓起来了。张老家村为贫困户免费安装光伏发电设备，通过光伏发电，每户贫困户每年增收3000元；引导贫困户加入合作社，每户每年分红900元。

张老家村的变化，是高寺镇脱贫攻坚工作的一个缩影。镇里通过一村一策，把发展产业、促进就业作为贫困村摘帽的主要抓手。当地群众不仅能在家门口就业脱贫，留守儿童的数量也在减少，一批有技能、有拼劲、想创业的年轻人回到了村里，为推动脱贫攻坚、实施乡村振兴提供了人才支撑。

“原来村里大大小小的垃圾堆数都数不清，刮风的时候，塑料袋子乱飞。”高寺镇张营村村民顾丽英说，以往高寺镇虽守着得天独厚的自然优势，但是对农村人居环境却不甚注意。一到下雨天，土路泥泞，污水横流，路堵心也堵。

如今，走进张营村，令人眼前一亮：干净宽阔的水泥路，崭新的太阳能路灯，相映成趣的村中游园，充满欢乐的文化大院……一幢幢居民楼白墙红瓦，与翠绿的香樟、垂柳相互映衬，一面面文化墙分外惹眼，成为村中最美的风景。在村文化大院里，农闲时节，人头攒动、热闹非凡，设置有篮球场、乒乓球桌等体育健身场地设施，晚上来这里跳广场舞的村民络绎不绝。

如今，通过美丽乡村建设，张营村实现户户通自来水、有线电视，条条村路照明设施完备，还建成了无害化公厕1座，购买垃圾车两辆，设置分类垃圾箱50个。高寺镇抓住南临汾泉河国家湿地公园的优势，兴建汾河滩公园，形成“一街一树、一路一花”好景观；在村落，综合整治人居环境，对垃圾乱倒、粪便乱堆、畜禽乱跑、柴草乱放、污水乱排的“五乱”现象开刀。

“生态环境变好了，婚丧嫁娶文明了，陈规陋习消失了，美丽乡村越来越近了！”张营村老党员张学礼兴奋地说。为了淳民风、正乡风，高寺镇引导群众组建红白理事会、乡贤队伍、道德评议会等村民组织，破旧俗、除陋习；同时，发挥党员干部和优秀村民模范带头作用，广泛开展“身边好人”“好家风好家训”等评选活动，培育文明乡风。

《 人民日报 》（ 2018年11月18日 09 版）

(责编：马昌、袁勃)