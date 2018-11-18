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山西大同云州区建机制、引人才，产业发展成气候

土地里长出“搬不走的银行”

本报记者 周亚军

2018年11月18日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　实现乡村振兴，产业兴旺是重点。兴产业，大同云州区由单干变抱团，实现规模发展；选好致富带头人，建强农村人才队伍

　　　　　　 

　　建机制：单干变抱团，村社一体兴产业

　　西关村村支书李建最近有点着急。

　　村子位于山西省大同市云州区聚乐乡，过去是穷村。这几年，赶上脱贫好政策，村里变化翻天覆地。前不久，西关村举办了农民丰收节，表彰了脱贫标兵、好媳妇等一批先进。在产业上，扶贫工作队引进企业，靠扶贫贷款建起养猪场，贫困户每年固定分红3000元。

　　这些都是好事，着急啥？

　　“靠村里人自己发展，才是大本事。”李建说。咋办？他觉得：“想发展，就得抱团，村里人干上自己的产业。”

　　云州区领导认识到，脱贫不是最终目的，实现乡村振兴，产业兴旺是重点。调研发现，当地农村留守老人多，手里有土地，但缺资金、缺技术，由单干变抱团，才能在农村建起“搬不走的银行”。

　　瓜园乡瓜园村村支书李成，带着村民建起黄花基地，产业怎么做大？合伙力量大，去年瓜园村联合其他4个贫困村，种下1300多亩黄花，建起了冷库、烘干房、库房，一个产业覆盖贫困户355户966人。

　　黄花种植本来三年后才有收益，他们精心管护，第二年就见了利润。李成说，基地采取划片管理，贫困户、非贫困户按能力承包，采摘完合作社统一收购，烘干加工。一个多月采摘期，合作社支付采花资金49万元。劳务收入留在了本村，村民手里有了钱。村里开小卖部的李元梅说：“村口卖猪肉的，以前两天来一次，现在一天来两次。”

　　一年下来，合作社细算收成：4万斤干黄花，卖给龙头企业，收入80万元，库存5000斤头茬黄花，能卖20万元，毛收入共计100万元。按照章程，60%收益给贫困户，剩下的归村集体。“明年黄花产量翻番，瓜园村最少收入50万元。”李成信心满满。

　　找对路子，云州区短短几年发展村社一体合作社34家，因地制宜，打造出黄花、蛋鸡养殖、景观农业等有生命力的特色产业。

　　周士庄镇散岔村成立了金萱种植合作社，吸收21户贫困户参与。45岁的杜芙蓉去年来合作社打工，一年多时间挣了近两万块钱。她说：“要不是村里的合作社，还真难找到挣钱的地方。”

　　面向市场，合作社不断横向联合，周士庄镇探索成立乡级合作联社。五十里铺村贫困户王忠文，不仅脱了贫，还当了合作联社理事，监督财务开支。在倍加造镇，9个村出资207万元组建联赢强村经济公司，分工协作，抱团发展，每个村一年集体经济增收25万元。

　　引人才：致富有了带头人，产业注入新活力

　　见到34岁的村支书马建飞时，他正在杜庄乡南六庄村玉米地忙活。

　　去年换届，杜庄乡1/3的村换了支部书记，马建飞就是新任村支书里的一员。上任一年，他组织村里种了50亩香菜、60亩青椒尖椒，赶上好行情，一年进账80万元。

　　“年底分红，计划拿出10%给土地入股的贫困户，户均1万多元，再加上打工挣的钱，一年下来户均收入有2万多元。”马建飞说。

　　农民就讲个“比、看、算”，有了致富带头人，纷纷跟着一起干。“加入合作社，我们欢迎！明年计划种三五百亩有机蔬菜，再套种黄花，多挣一份收入。” 马建飞说。

　　乡村振兴，关键在人。去年12月，云州区进行村两委换届，把没志气、没带动力的人换下来，全区175个行政村，新任党支部书记43人，新任两委班子成员415名，占比41%。

　　“这次换届不一样，以前只抓村支书一个人，现在整个班子都考虑到了，效果大不一样。”周士庄镇党委书记朱华说，换届之前，县、乡、村“招才”回乡，主动报名、村推荐、乡把关，再回村讨论。马建飞就是“招才”回乡后担任的村支书。

　　据了解，去年10月至今年1月，山西省组织村支两委集中换届，选拔能促进脱贫攻坚、推动乡村振兴的人员进入村两委班子，全省新当选村支书8810名、村主任12165名，占总数的33.5%、44.6%。与此同时，大力实施农村本土人才回归工程，县里大摸底，乡镇“下深水”、广动员，共吸引回乡创业人才8562人。

　　人才多了，产业活了。在云州区吉家庄村，村支书刘猛动员12名年轻人回村，投入680万元，流转土地种植黄花2850亩，组建合作社，吸纳504名贫困人口，打造“吉家农庄富硒杂粮”品牌，带动全乡种植5000亩。

　　“干得好、干得孬，地不骗人。”云州区委领导带头走遍全区175个行政村，进村入户，实地调研，区与乡、乡与村分别签订责任状，强化督导帮扶。

　　云州区委书记王凤瑞说：“农村民生问题，收入排第一位。解决收入，必须有产业；产业发展，非特色不立；做足特色，靠的就是人才。”

　　为建强农村人才队伍，云州区不断提升新农民夜校战斗力，由点到线，联网成片，县里讲课、乡村收听，乡里培训、村村共享。

　　产业兴旺了，乡村吸引力、向心力、凝聚力明显增强

　　行走在云州的“忘忧大道”上，路两侧满目黄花，不远处，是火山林海。近年来，云州区打好“火山、黄花、生态”三张牌，花开四季、绿满青山，成为大同近郊游首选目的地。

　　“大同黄花香天下！”许多企业参观了云州区万亩黄花基地、加工销售龙头企业，以及黄花小镇后都这样感慨。政府服务做到位，产业发展成气候。在云州区，黄花从规模化种植，到开发鲜菜、干菜、即食菜、口含片、黄花茶等产品，培育三利、宜民、兴农等一批龙头企业，产业链条不断拉长。

　　产业兴旺了，乡村吸引力、向心力、凝聚力明显增强。今年7月，在首届大同黄花丰收活动月上，来自全国5个省的5个贫困区县——大同云州区、甘肃庆城县、湖南祁东县、宁夏盐池县、陕西大荔县，携手签订黄花产业联盟协议，宣布把共同的产业做大做强，助力脱贫攻坚富民增收。

　　河南驻马店老板刘扩建看中黄花产业前景，在周士庄镇三十里铺村流转了1700多亩，还成立了金健羊农牧公司，今年夏天带来100多个河南采摘工，还要求把户口也迁过来。他说：“第三年的黄花只有200亩，两年半的有800亩，没想到，一个月足足采了54万斤鲜菜，毛收入160万元。”

　　在云州区，像这样的“农老板”越来越多。在桑干河南岸，牛寺沟村枸杞小镇游客络绎不绝；火山脚下，菲尼克斯葡萄酒庄项目从种植采摘到酿造销售，再到西式婚礼，路越走越宽；吉家庄村吸引了国家工艺大师，民间资本发掘黑陶产业，旅游小镇元素日渐丰富，发展劲头越来越足……

　　近期，云州区又争取到银行“黄花贷”政策，农民和合作社可以用黄花担保贷款，解决资金问题。“只要用心、用情、用力，乡村振兴的美好图景定能早日实现。”王凤瑞说。


　　《 人民日报 》（ 2018年11月18日 10 版）
(责编：马昌、袁勃)
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