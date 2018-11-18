泗洪阳光村务卡晒明白账

本报电 为规范农村集体资金使用，从源头上防止截留、挪用，江苏泗洪县在全县农村推广阳光村务卡，截至目前，全县326个行政村、居委会通过阳光村务卡结算资金4.85万笔，金额4.88亿元，既方便快捷又阳光透明，保障了涉农资金使用安全。

据悉，泗洪县纪委监委联合县委农工办明确规定，所有行政村、居委会经济往来实行收支两条线，行政村、居委会收入全部存入乡镇农经站账户，杜绝设立账外账、小金库；支出项目全覆盖，包括生产经营、公益事业、干部报酬、办公费用以及偿还债务等，支出金额不论大小，一律通过阳光村务卡结算。每笔支出业务完成后，银行将在第一时间以短信形式同时告知乡镇农经站负责人、村委会主任、村会计等至少3名相关人员，及时预警提醒，又相互制约，让投到农村的资金发挥更大效益。

（陆 慧 许昌亮）

《 人民日报 》（ 2018年11月18日 10 版）

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