邢台煤改电让农民温暖过冬

本报电 “有了新变压器，今年冬天再不用为取暖发愁了！”河北柏乡县东文安村村民这样说。既要保蓝天，又要保民生，国网河北邢台供电公司今年将“煤改电”工程列为重点，投资4.49亿元，新建改造线路1281公里，涉及邢台市17个县8.18万户，全力保障群众温暖过冬。

据悉，今年邢台“煤改电”工程90%以上集中在农村地区。实施“煤改电”，广大农民用上清洁电取暖，大大提高农村供电可靠性，农民用电更快捷、更方便，同时，切实提升农村电气化水平，将为实施乡村振兴战略、推进农村绿色发展提供可靠电力保障。据测算，通过“煤改电”， 全市每年将可减少散煤燃烧约8万吨。

（庞利鹏 郑战军）

《 人民日报 》（ 2018年11月18日 10 版）

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