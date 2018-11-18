“电商服务站开到村里，让桃子身价倍增，平均一个能卖到10元。”山东省沂南县岸堤镇艾山东村农民刘元强高兴地说，一个“桃本桃”电商平台，带动周边几个贫困村发展620亩蜜桃，让许多贫困户在家门口有了致富产业。

沂南县地处沂蒙山区腹地，交通、信息相对闭塞，农产品“卖不出、卖不上价”是一大困扰。新一轮精准扶贫，县里对症下药，把电商扶贫作为主攻方向之一，引导电商服务站入驻贫困村，通过“企业+电商+农户”模式，做大做强优质特色产业。双堠镇沂蒙大妮电商公司，通过订单农业组织农户种植紫薯、山楂、糯玉米，每天网上销售8000余单，将原来大山里土掉渣、不值钱的“土货”，销给了大江南北的城里人。

依托国家“电子商务进农村综合示范县”项目，沂南县建立起县、乡、村三级电商服务链，加快推进电商服务站点全覆盖，直接带动建档立卡贫困人口2000多人，辐射带动6000多名贫困人口增收。县里积极引导电商扶贫、定点扶贫、光伏扶贫有机融合，增强了贫困群众自我发展能力。

《 人民日报 》（ 2018年11月18日 10 版）

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