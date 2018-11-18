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首家由民企参与开发的国家级森林公园打响文化旅游品牌

从“门票经济”到“文化经济”

本报记者  顾仲阳

2018年11月18日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　广东东莞市樟木头镇刘胜华夫妇如今有了新职业，他们在观音山门楼前开了家小吃店。刘胜华说，现在来观音山的游客特别多，收入比两人进工厂打工强多了。

　　改革开放40年来，国家森林公园改革书写了绿意盎然的华章。这其中，我国首个由民营企业参与保护、开发的国家级森林公园——广东观音山国家森林公园，秉持可持续发展的理念，打响了独特的文化旅游品牌，从“门票经济”发展到“文化经济”，推动林业产业不断升级。

　　“我们锐意改革，打造林业产业发展的4.0版。”广东观音山国家森林公园开发有限公司董事长黄淦波介绍，靠“卖山头”“砍树”是林业产业发展的初级阶段，即1.0版；保护森林即“看树”，靠政策补助生存，这是2.0版；通过发展森林旅游，即通过“生态”“景观”获得经济效益，这是3.0版；而观音山通过“文化”“品牌”获得可持续发展，是林业产业转型升级的4.0版。

　　1999年，东莞市樟木头镇石新村投资开发观音山遭遇困难，难以为继。身为东莞人，黄淦波被观音山这么好的生态深深吸引。当年年底，公司与石新村签订联合开发协议，以“保护优先、适度开发、长久建设”为原则，对古树名木建案立册，对珍禽异兽栖息地设立特别保护区，对水源地圈定保护。2005年12月23日，观音山获得原国家林业局批准，成为全国首家由民营企业参与保护、开发的国家级森林公园。2009年12月28日，观音山公园成为国家4A级旅游景区。

　　自成立以来，观音山国家森林公园就确立了“文化立园”的发展战略，一年要举办50多场文化活动。其中，每年举办的“十万人民齐颂祖国”活动，已经成为广东文旅界耳熟能详的一个品牌。东莞市全民健身观音山万人登山大赛，已举办了10届，成为珠三角地区群众参与度最高的体育赛事之一。 “万名企业家共建诚信林”“国际生态高峰论坛”等系列文化活动，成功促进了从“门票经济”向“旅游经济”再向“文化经济”的转型，也逐步实现了财务上的可持续。

　　“观音山的系列文化活动品牌，已经从区域性品牌，成长为粤港澳地区文旅爱好者们青睐的品牌，2017年慕名而来的游客达160万人次。” 黄淦波说，这一成绩在当年全国接待游客的2085处森林公园中名列前茅。

　　在我国，近50%的森林公园位于贫困地区或者生态脆弱地区，为当地提供了广阔的就业增收渠道。当地一位退休干部告诉记者：“正是有观音山这么一片大森林，樟木头镇得到了国家生态宜居示范乡镇等不少荣誉称号，吸引了许多人在此投资置业。”

　　尽管我国森林公园的改革发展取得了令人瞩目的成就，但交通等基础设施条件还比较落后，经营管理水平仍然不高，综合效益没有得到充分发挥。观音山国家森林公园也面临着这些难题。黄淦波说，下一步将充分发挥民营资本灵活、创新的特点，用改革创新践行好“绿水青山就是金山银山”的理念。


　　《 人民日报 》（ 2018年11月18日 10 版）
(责编：马昌、袁勃)
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