教授来助力，打开“聚宝盆”

“浙大教授要来搞培训啦！”听到这个消息，浙江省泰顺县的农民十分兴奋。
“冬天到了，病虫害怎么防治，怎么补饲，割蜜到底割多少，像这样的技术问题，没有专家讲，我们自己很难把握。”听完浙大教授的培训之后，农民高立淼心里有了底气。
除了培训，这次浙大教授还带来一个“大礼包”——低收入农户养蜂孵化项目，即在10个乡镇中筛选出30位低收入农户，带种蜂回乡，然后在当地土蜂专家的指导下，实现每箱千元的收入。
在“九山半水半分田”的泰顺，如何用好天时地利，走出具有特色的产业之路？“中华蜂产业可谓山区低收入群体增收的‘聚宝盆’。”浙江大学教授汪自强介绍道：“一方面，泰顺县境内，以乌岩岭国家级自然保护区为依托，自然生态条件优越，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，蜜源丰富，适合中华蜂的养殖；另一方面，中华蜂较为耐寒抗冻、对零星蜜粉源利用能力强、饲养管理相对简单，适合山区定点养殖。”
泰顺如今的“养蜂大王”严立超，在几年前却常常愁眉苦脸。“我每天都勤勤恳恳地干活，甚至早上4点便上山放蜂，但因为育种技术跟不上，光是去外地买蜂种就得花10多万元，根本挣不到钱”，严立超说，“后来听说村里来了几个浙大教授，没想到还真管用。”
“为了解决蜂蜜上架流通的问题，浙大教授建议我申请‘企业食品生产许可QS认证’。当时我想，土蜂蜜根本用不上这些，申请又费事又费钱。但在他们一遍遍的‘推销’之下，我最终同意进行申报。”严立超说：“直到看到有了QS认证的蜂蜜畅通地走进市场时，我才明白他们的良苦用心。”
如今，泰顺中华蜂养殖逐渐走向规模化、标准化。养殖管理的技术标准已经出台，种蜂场正在筹建，保护区域已经划定；合作社生产的“联农”牌百花蜂蜜实现了无公害生产；“合作社+基地+农户”的发展模式，带动农户166户，并辐射到周边市县。
“目前泰顺实现了年产土蜂蜜60吨，箱均产量17.5公斤，箱均产值达2800元，箱均增效800元。”浙江大学副教授尹兆正说：“我们在产业链上注重三产融合，开发了绿色中华蜂系列产品，加工生产保健品。初步建成了中华蜂科普观光园，为农户提供中华蜂种蜂、蜂蜜加工、产品销售及科技应用等一系列的综合性服务，努力将蜂养殖与乡村旅游、休闲农业相结合，提高农民收入。”
“在实现乡村振兴过程中，聚焦低收入群体，践行‘绿水青山就是金山银山’的理念，因地制宜地发展生态绿色产业，为农业增产、农民增收作出自己的一份贡献，我们感到由衷的欣慰。”汪自强说。
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