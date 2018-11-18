优先支持“三秋”生产

本报电 望着院子里停放的大型农用耕种收割机，河南省伊川县鸦岭镇康庄村农民康小军高兴地说：“今年秋季多亏了它，让我挣了两万多元。”

这两年，由于父母年老且身患疾病，一双儿女年幼也需要人照顾，不能外出打工挣钱使康小军一家的生活陷入贫困。今年7月份，伊川农商银行常川支行通过村两委了解他家里的情况后，及时发放了5万元的“三秋”生产信用贷款，帮助他购置了大型农用耕种收割机，不仅让康小军一下解了困，他估算，就靠这台收割机明年挣上四五万元没问题。

这是伊川农商银行贷款支持“三秋”生产的一个缩影。截至目前，伊川农商银行已将3亿多元贷款发放到农民手中，用于支持该县的“三秋”生产。伊川农商银行明确信贷投向，加大对农民、农资合作社购置农机具、肥料以及农田水利设施建设、特色农业项目的资金支持；开辟涉农贷款“绿色通道”，提高放贷效率，确保不误农时。

（康凤利）

《 人民日报 》（ 2018年11月18日 11 版）

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