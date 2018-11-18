原标题：各界积极评价习主席亚太经合组织工商领导人峰会主旨演讲

央视网消息（新闻联播）：多位与会人士表示，习近平主席今天在亚太经合组织工商领导人峰会发表的主旨演讲，为全球治理、经济全球化指明了方向。

习主席在演讲中强调经济全球化是人类社会发展的必经之路。自我封闭只会失去世界。与会各界人士对此表示赞同和支持，认为各方积极参与、共同推进经济全球化进程意义重大。

习主席在演讲中说，只有改革开放才能发展中国，中国将以更负责的精神、更开放包容的胸襟、更高质量的增长，在实现自身发展的同时，为世界各国共同繁荣作出更大贡献。这让很多与会代表印象深刻。

还有代表表示，习主席在演讲的最后呼吁各国“同舟共济”，共同驾驶着世界经济的大船驶向更加美好的彼岸，这体现了中国不仅考虑自己的发展，还考虑到全人类的发展。

(责编：杨曦、蒋琪)