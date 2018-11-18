小伙轻信网络刷单赚佣金 陷连环套反被套走7万多

想靠着刷单好评赚取佣金，却被套进去7万余元“货款”。王先生回想自己的经历，怀疑遭遇了连环骗局。
想靠刷单返佣金挣钱
陷入连环套
24岁的王先生是汉中人，近几年一直在西安工作。11月14上午10时许，他正在手机上浏览淘宝网，旺旺突然收到一条消息：一次好评给20元，无需押金。
想着不需要押金，王先生就添加了名为“客服”的QQ号。“客服”对他说，工作的主要内容是在阿里巴巴、淘宝天猫商城刷销售业绩，用手机和电脑都可以做。随后对方发给他一个链接，称系统向他派发了主线双重任务，返款一任务一结算，每件返还佣金30元。
“第一笔任务是购买8件单价500.6元的工艺品。”王先生说，他提供了付款成功的截图后，对方要求他确认收货才能返佣金。王先生稍作考虑，确认交易完成后立刻收到8件240元的佣金，但他发现4004.8元的货款却没有返还。
王先生询问客服，被告知他的任务是1单拍3次，每次需购买8件商品，王先生再次购买了16件工艺品；客服又说本次任务是3单，还需要完成两单，购买48件宝贝，不然无法返还货款。
尽管感觉不对劲，但为了拿回货款，王先生又购买了48件单价500元的沙发。但之后对方又玩出新花样，说系统分配的是主线双重任务，王先生已完成第一重任务的72件，但还需购买72件完成另一重任务。
王先生又购买了72件沙发，但对方又说他完成任务超时，账号被冻结。要么继续购买商品完成解冻任务后返回货款，要么办理退款，但要扣除所有货款的30%作为违约金，7个工作日内到账。
王先生要求退款并质疑退款能不能到账时，对方还发来一张名称为“北京意资科技有限公司”的营业执照的照片，还说他们是正规的刷单公司。
店铺被举报关闭后
又现同名商铺
14日下午，王先生拨打了阿里巴巴客服电话反映情况后，他购买商品刷单的“惠州市纯画商贸有限公司”和“和尘(上海)彩钢结构有限公司”两家店铺均被关闭。当晚7时许，王先生前往西安市公安局经开分局凤城路派出所报了警。
15日下午2时许，王先生在阿里巴巴网搜索发现两家店又出现了。询问客服，回复称商铺只是同名，登录账号不同。下午6时，王先生再次联系刷单客服，称想做解冻任务，对方发来新链接，点开竟发现就是再次出现的同名店铺，这次卖的是500元的梳妆台。
16日，记者根据王先生提供的交易记录，看到王先生分别在两家商铺购买了72014.4元的商品，而这些钱都是他刷信用卡支付的。
阿里巴巴网采购批发热线的客服人员说，王先生购买商品的店铺确实已经被关闭了，新出现的同名商铺，和之前商铺的会员名是不同的。商铺注册会进行检测，如果有严重风险的营业执照是不能注册商铺的。如果对方长时间不去操作，可以申请一下客服介入，之后会有专门的维权部门核实处理。
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