原标题：朋友圈买“肉毒素”美容 轻者嘴歪目斜重者致命

随着美容整形逐渐流行，打一针肉毒素就能去皱、瘦脸、瘦腿，这种“微整形”已为越来越多爱美女性所接受。但肉毒素美容引起的不良反应却不断出现。记者从广州市第十二人民医院（广州市化学中毒救援中心）了解到，最近两年该院收治多例由外院转来的因使用美容用“肉毒素”导致严重不良反应、中毒致呼吸衰竭而危及生命的女性。

医生从这些患者处了解到，她们所注射的肉毒素都不是国家许可的牌子，有的是在一般美容院注射的，有的甚至是在朋友圈微商处买来后自己注射的。医生提醒，想用肉毒素美容的人士一定要认准资质，选择有资质的医院或大型医学整形机构，一般的美容院、“朋友圈整形”根本就不可能具有出售和注射肉毒素的资质，更加别自行注射。

注射“肉毒素”后呼吸衰竭 有靓女进了ICU

“最近两年，我们医院陆陆续续收到一些注射肉毒素后出现不良反应的病例，都是年轻靓女。严重到需要住院的有五六例，有的上了呼吸机、进了ICU；有的四肢无力、吞咽困难，连续插了两三个月的胃管都还拔不了，轻一些的在门诊就诊的就更多了。”广州市第十二人民医院（广州市化学中毒救援中心）中毒科主任杨志前表示，实际上近年来市内其他三甲医院都有收到注射肉毒素美容后发生不良反应的病例，不严重的局部僵硬、嘴歪目斜甚至“毁容”，但这种大部分随着肉毒素的效用消失会自行缓解，时间大约是3个月~6个月。

不过，重者会出现发音和吞咽困难、四肢无力、瘫痪等中毒症状，严重的可导致呼吸肌麻痹、呼吸衰竭，需切开气管上呼吸机抢救。

国家及多地监管部门也曾多次发出关于注射用A型肉毒毒素的消费警示。例如，2016年原国家卫计委就通报过，北京、上海、浙江、广东等省（区、市）部分医院陆续收治了一批因在非医疗机构注射不明物质而紧急送治的患者，均有神经中毒的特点。患者入院前，曾因瘦脸、瘦腿等美容需求，在非医疗机构注射过“肉毒素”。国家食药监总局就此曾提醒，不当使用注射用A型肉毒毒素可能会引起肌肉松弛麻痹，严重时可能会引发呼吸衰竭、心力衰竭等危及生命健康的症状。

肉毒素是神经毒素 可中毒甚至致死

打针除皱、瘦身，连刀都不用动，听起来属于“微整形”，为什么竟会导致如此严重的后果呢？

早在肉毒素被用于美容用途并导致不良反应之前，中毒科医生就对其不陌生了。杨志前介绍，肉毒素即肉毒杆菌毒素，是肉毒杆菌在生长繁殖过程中产生的一种神经毒素。罐头、豆制品等食品如果保存不好，会滋生肉毒杆菌，因此在过去，常见的肉毒素中毒是食物中毒。肉毒毒素主要有7个血清型，其中A型肉毒毒素是目前已知对人类毒性最强的天然蛋白质毒素，能够引起人和动物中毒乃至死亡。

肉毒素虽然毒性大，但是经过大量医学研究与临床实践后，医学界利用这种毒素能麻痹神经的特性，已成功用于治疗眼科、神经科和耳鼻喉科与肌肉亢进相关的疾病。医生们发现，用极少量的肉毒素麻痹神经的同时，对消除皱纹还有意想不到的功效，1992年开始尝试将肉毒素用于整形美容。2002年美国食品药品管理局（FDA）批准A型肉毒杆菌毒素用于美容领域，消除抬头纹、眉间纹和鱼尾纹等。

乱买乱打肉毒素有三大风险

杨志前说，在不正规场所注射不正规的肉毒素产品，有三大风险。

1.产品质量没保障

“我从这些严重不良反应的患者处了解到，她们所注射的‘肉毒素’，都并非国家许可的牌子。”杨志前说，为了逃避监管，一些“山寨”针剂样产品可能会暗示有去皱、类似“肉毒素美容”功效，打着“美容产品”的旗号流入市场，“一些山寨厂按照某些方法，是可以生产出类似肉毒素的产品。但是，这种毒素是通过培养细菌由细菌释放出来的，那么产品中的细菌是否完全灭活了？释放出来毒素的量是多少？杂质去除干净吗？山寨厂的工艺是没有办法很好管控的。一旦使用到不合格的肉毒素，后果不堪设想！因此美容的时候一定要警惕。”

2.注射方式不规范

除了要使用合格产品，还要记住，不是随便一间美容店就可以注射肉毒素的。杨志前解释，正因为肉毒素A是毒性极大的神经毒素，所以应用于临床治疗及医学美容的肉毒素A的使用是严格管控的，属严管的“红处方”药物，不能随便开。按规定，只有具有医疗用毒性药品收购经营资质的药品批发企业才能被指定为注射用A型肉毒毒素的经营企业，A型肉毒素的正规流向主要是有医疗许可证的医院，而在美容行业，则是面向持有卫生部门颁发的中华人民共和国医疗机构执业许可证的诊所和医疗整形机构。因此普通美容院、朋友圈都不得出售或为人注射肉毒素。

他进一步解释，A型肉毒素的使用量及注射方法、注射位置、深度乃至注射角度是有严格要求的。如果超量使用、注射错位或短期重复注射，很容易发生不良反应。广州市第十二人民医院收治的肉毒素严重不良反应的病例都是在不正规的美容场所或自行注射引起的，其中甚至有女生自行注射把“肉毒素”打进血管，引起严重不良反应的例子。

3.发生过敏无急救

另外，即使是在正规医院接种合格肉毒素产品，也要防止注射后出现过敏反应，注射后需留院内经医务人员短期严密观察后才能离开，因为个别使用者可能出现类似“青霉素过敏性休克”危及生命的严重不良反应。

杨志前提醒，千万不能独自自行注射肉毒素美容，否则出事了都没有人知道，也没有医务人员进行及时处理。

该院就有收治过类似病例：一名女生自行注射后发生严重过敏反应，晕了过去，“后来她醒过来了到医院求助，这个例子属于很‘好彩’的”。目前医学界认为，孕妇、哺乳期妇女、重症肌无力患者、心、肝、肾等内脏疾病患者等不能使用肉毒素。

(责编：杨曦、蒋琪)