原标题：不能再去英国捕鱼？英欧或不再共享捕鱼权

欧洲联盟多国对与英国达成的“脱欧”协议草案颇有烦恼，其中之一是今后或许不能再到英国水域捕鱼了!

一些欧盟国家希望维持与英国的共享捕鱼权，但这一地区一体化组织的高层似乎无意就这项权益与英国重新谈判。

【不再让捕鱼？】

一些欧盟成员国担心，英国“脱欧”后不再允许欧盟成员国渔船到英国水域捕鱼;多个成员国已经向欧盟表达忧虑。

法新社报道，这些国家可能以英国和欧盟仍维持关税同盟为由，寻求维持现有共享捕鱼权。

英国与欧盟13日达成“脱欧”协议草案。依据补充方案，为避免在英国北爱尔兰地区和欧盟成员国爱尔兰之间重新设置实体边境海关检查设施、即“硬边界”，双方将允许英国全境与欧盟维持名为“单一关税区”的临时性关税同盟，直至谈妥贸易安排。

“大家可以争论，由于英国和欧盟维持关税同盟，英国鱼可以免关税进入单一市场，”欧洲一名外交官说，“渔业是一个实际问题……英国同样面临类似问题。”

一些官员说，英欧双方已经作出最大限度努力，好不容易谈妥协议草案。但是，一些欧盟成员国颇多怨言，尤其法国、荷兰和西班牙，抱怨草案条款没有涵盖渔业。

路透社报道，共享捕鱼权通常意味着欧盟其他国家在英国水域捕鱼，而英方一直希望改变这种局面。

按照英国首相特雷莎?梅的说法，“脱欧”协议将恢复英国作为一个“海洋强国”的地位，英国不再与欧盟共享捕鱼权。

一名欧洲国家外交官说，由于没有在“脱欧”协议草案中为欧盟落实捕鱼权，欧盟与英国谈判“脱欧”事宜的首席代表米歇尔?巴尼耶“没有履行他的职责”。

“脱欧”协议生效前需要英欧双方议会批准。欧盟方面定于25日开会，决定是否批准协议草案。法新社报道，捕鱼权将纳入欧盟25日会议前的外交使节会议和部长会议议题。

【现在不想谈】

尽管面临实际问题，欧盟方面无意与英国重新谈判，而打算在后续确定英欧未来关系的协议中争取相关权利。

德国总理安格拉?默克尔说：“英国和欧盟达成的(‘脱欧’协议草案)文件已经在桌面上，对我而言，需要进一步谈判的问题还没有出现。”

一名欧盟官员15日告诉法新社记者，就“脱欧”磋商，英欧双方都已经“耗尽回旋余地”。

欧盟大部分高级官员对“脱欧”协议草案持欢迎态度。欧洲理事会主席唐纳德?图斯克说，这种意愿会让欧盟“顺水推舟”批准草案。

一些官员说，要么接受协议草案，要么“乱糟糟脱欧”，显然后者更不可取，会给双方造成毁灭性经济创伤。

特雷莎?梅14日与内阁高级成员磋商“脱欧”协议草案并得到后者支持。然而，反对草案的呼声甚高，多名官员辞职，令英国议会能否批准草案显现不确定性。

另外，执政党保守党一些议员说，已经致信党内“1922委员会”，要求对党首特雷莎?梅举行不信任投票。

根据保守党党内规程，15%保守党下院议员联名致信即可发起针对党首的不信任投票。议会下院现有315名保守党议员，要想发起不信任投票，意味着需要48名议员致信。

(责编：杨曦、蒋琪)