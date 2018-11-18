鄂伦春旗税务局精准对接提质效 助力民企走出去

人民网讯（董秋霜 李宗兴）鄂伦春自治旗税务局认真落实各项简政减税降负政策，积极组织开展“问需求 优服务”纳税人座谈会。围绕民营企业发展情况开展了深入的交流，充分听取纳税人意见和建议，准确掌握民营企业在税务机构改革后涉税方面的“堵点”“痛点”，不断提升纳税服务水平，优化营商环境，激发民营企业发展的活力和动力，为民营企业发展添砖助力。

鄂伦春自治旗税务局精准对接企业需求，“一对一”“手牵手”帮助企业紧紧抓住此次税改契机走出去，保障税改红利不打折扣，纳税服务精准高效，助力企业更好更快发展。

据内蒙古阿里河某公司财务负责人介绍，增值税税率下调为企业带来的减负效果十分明显，预计全年减少税额将达到30万元，这让企业的资金运转更加灵活。同时减税效应使企业售价降低，也将有效提高产品在国内外市场的竞争力。

她说：“目前，企业产品远销印度、巴基斯坦、越南等多个“一带一路”沿线国家以及韩国、东南亚等多个国家，企业年出口退税额超过320万元。公司正积极探索产品创新升级，乘减税东风不断提高企业市场竞争力，谋求更大的发展。”

近期，为进一步扩大减税降负政策效应，持续优化税收营商环境，鄂伦春旗税务局以开展“税情大调研”和“纳税人大走访”行动为契机，及时进行政策宣传，辅导好各相关企业，服务好企业申报纳税，开具发票等涉税事宜，不折不扣地将税收优惠政策落实好，切实减轻企业负担，为纳税人带来实实在在的获得感。鄂伦春旗税务局

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