额尔古纳市税务局抓文化创建工作成效显著

人民网讯（张树平）额尔古纳市税务局坚持以文化促发展，营造新环境、倡导新风尚，把推动税收事业发展与文化建设有机结合起来，走出了一条具有自身特色的文化建设之路。
铸炼税收文化建设特色新品牌。党委高度重视税务文化建设，立足基层实际搭建文化建设组织机构层层抓好落实,注重突出税务特色和集聚地域文化特色，将寓意为忠诚、坚韧、正直、奉献的“白桦树精神”作为主题意象，确定“匠心筑梦 白桦育魂”文化建设主题，从制度文化、精神文化、物态文化、行为文化等方面不断丰富内涵。
打造崇德尚廉厚学砺行新风尚。立足中国传统文化和多年积累的文化创建良好基础，提倡和发掘干部职工孝老爱亲、诚信友善的优良品行，充分发挥社会主义核心价值观的引领作用，同时坚持开展以“传承好家风 追忆爱国情”“孝老爱亲庆团圆”“走进家的港湾”等为主题的道德讲堂活动，发挥“以德育人、以文化人”作用、使讲道德、讲文明、树新风成为干部职工主动遵循的新风尚。
翰墨书香带动能力素质新提升。创建职工阅览室，打造集文化交流、书报阅读为一体的多功能读书角——文润书苑，开展以“书香税苑 润泽人生”为主题的读书活动，将读书活动贯穿于机关文化创建活动中，带动干部职工读书热情与日俱增。文化如水，润物无声，读书活动在满足干部职工多层次、多方面的精神文明文化需求的同时，也极大地提升了职工的文化素质。
热心公益树立志愿服务新形象。连续多年开展捐资助学和魏孤寡老人送温暖、与社区贫困家庭结对子、党员进社区、义务献血等社会公益活动，得到当地党委政府和社会各界的一致好评。2012年至今，该局已投入帮扶资金近10万元，集资捐款超过5万元。干部职工在浓厚的文化创建氛围中，树立了民主法治、公正为民、执法严明、务实高效的干部队伍新形象。
该局以创建特色税务文化为平台,努力促进全体人员达到“四合”，举办了“忆书香之墨，修文明之身”主题道德质讲堂活动，促进全体人员文化自觉和文化自信，树立正确的价值观；举行“向国旗献礼，喜迎国庆节”升旗仪式，引导干部职工坚定理想信念，奋发进取、报效祖国；举办新录用公务员入职座谈会暨廉政谈话会，教育新入职人员守住底线、积极作为，做一名清正廉洁的税务干部。通过深入广泛开展各项活动，做到文化内涵与形象外延，思想导向与制度管理的两个结合。
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