泰和县税务局精准扶贫做好“税”文章

人民网讯(康敏仕 袁鲁冰)前些年，远在深山且离县城五十余公里的老范家，还只是一名普普通通有待脱贫的“挂号户”，平时在家种种地，闲时养养蜂，蜂蜜一罐一罐散装着在集市上卖，养蜂的副业收入也刚好补贴下家用。

近年来，在县税务局的挂点帮扶下，作为群众推举的泰和县中龙乡茶海蜜蜂养殖合作社社长，老范带领村里的群众，把养蜂作为大家脱贫致富的新产业，将昔日的“副业”做成了致富的“主业”，如今，合作社不但拥有一定规模的蜂种蜂群、专业化蜂蜜罐装设备和较稳定的网上销售渠道，而且还拥有属于合作社自己的天然蜂蜜注册商标“茶海派”，纯手工制作的蜂蜜更是在网上大获畅销。

时近年底，老范估摸着算了算，今年的纯收入比两年前翻了近三番，对此，老范颇有感慨：“有了好政策，有了大伙的干劲，不愁脱不了贫，之前来自县税务局的扶贫干部告诉我说，国家对农业生产者销售自产农产品免征增值税以及对养殖饲养业减免个人所得税，我们合作社蜂蜜产销自然少了很多后顾之忧了。”

同样，在泰和县税务局挂点帮扶的中龙乡和老营盘镇，还有养肉牛的老郭，养香猪的老李，都在涉农税收优惠政策的阳光下和税务干部的悉心对口帮扶下，一步步走上了致富奔小康的道路……

在日常工作开展中，泰和县税务局积极主动作为，不断健全涉农扶贫的税收保障，一方面不折不扣抓好涉农税收优惠的贯彻落实，联合县扶贫办启动“税政下乡·精准惠农”项目，针对扶贫工作专门制作涉农税收政策宣传册，收集整理四大类十六项涉农税收优惠政策并汇编成册，举办乡镇涉农税收政策专场培训会，仅在2018年全国扶贫日当天，就发放税收宣传册1500余份，让更多的群众知晓国家支持扶贫税收新政策；另一方面，积极落实挂点对象帮扶，组织税务党员干部进行点对点对接，通过实地上门走访贫困户，关切其生活状况，帮助制定特色养殖发展计划，协助解决贷款资金、商品销路等生产经营实际困难，全力做好精准扶贫的“税”文章。

(责编：白宇)