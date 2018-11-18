服务乡村振兴战略，助力“绿领”创业

人民网讯 随着乡村振兴战略的深入，越来越多的年轻人把目光聚焦在了农业，新一代农民成了有吸引力的职业。据了解，就南京而言，到农村创业和就业的大学生逐年增加，返乡的能人比比皆是。这类助力农村发展的人才被称为“绿领”，他们有知识、懂技术、善经营，为南京乡村振兴注入了新动能。农业银行南京分行把握市场机遇，服务乡村振兴战略，全力做好农户信贷服务，为“绿领”创业和就业提供资金支持。

大学生创业，将单一业务向全产业链扩展

1989年出生的小华是江宁区一家绿植租赁公司的负责人，经营范围包含花卉、苗木种植及销售，园林景观设计、绿化工程及养护，花卉、绿色植物租赁等业务，目前服务了南京300多家客户。

在苗木大棚里看到了小华忙碌的身影，他正向客户介绍绿植养护的经验。什么样的绿植最适合办公场所、什么样的绿植最受青睐、什么样的绿植最适合当季养植，谈起这些话题，小华表现得相当专业，原来，他大学期间学习的就是园艺专业，家庭又主营苗木种植产业，他便从大二开始就帮助家里打理业务，他笑着说：“这样算来，我也有近10年的工作经历了。”

如今，小华已挑起了大梁，转变经营思路，将单纯的苗木种植扩展为集绿植租赁、园林景观设计、绿化工程及养护、初级农产品销售、会议及展览服务等多产业链发展模式。小华称，其主营的绿植租赁业务目前市场需求较大，仅该项去年一年收入就达到了300万元，但这也是一个高成本的行业，尤其是在人工和绿植的养护费用方面，这就限制了企业经营和规模扩大。对此，农业银行江宁支行积极对接，给予其农村个人生产经营贷款120万元，有效缓解了小华的资金需求。对于未来发展，小华信心满满，作为具有互联网基因的一代，他绝不会错过网络营销，他将扩大“互联网+农业”的电商模式，以后的业务和产品也都会通过电商平台推广。

90后扎根农业，凭专业技能入围“南京工匠”

90后小胡是汤山一家农场负责人，别看他年纪不大，本领却不少。荷花培育、青虾育种、农机检修，他样样精通，还获得了农业部颁发的技能证书“农机修理工三级”，2017年9月入围“南京工匠”，专业技能了得。

谈起自己的这身本领，小胡表示这要感谢父亲的培养，他之所以从事农业这行，也深受父亲的影响。“我父亲是个闲不住的人。”小胡介绍，父亲最大的乐趣就是捣鼓农机，所有的知识基本靠自学，靠着这股韧劲，父亲竟然获得了好几样农机专利。小胡在父亲的影响下，也投入了农机的学习，并扎根农业。

此后，在父亲的带领下，小胡又尝试了家庭农场的经营，农作物、果树、苗木、花卉、水生植物种植、水产养殖……“别看这个农场种类多，事实上每一个种类我们都是有过评估的。”小胡介绍，就如种植荷花，食用部分主要是藕，为了采摘方便，他们采用了最新技术，在河床铺上塑料纸，防止藕深陷淤泥，便于拔出，不仅保证质量，也节省了劳力，经济收入可观。

为了优化经营，小胡父子俩找到了农业银行江宁支行，经审核，他们资质情况符合“农村个人生产经营—苏担通”准入要求，农行及时给予了资金支持，还给予了优惠利率。

海龟小伙玩转家庭农场，致力打造旅游景点

同为90后小鲁在江宁经营着一家家庭农场，具有加拿大留学经历的他更追求自由的生活，渴求对自然和绿色的回归。回国后，小鲁就接手了家庭农场，并着力打造原生态休闲山庄。在农场内，有垂钓池、民宿、观赏花木、果蔬采摘等，树林中放养鸡、鸭、鹅、羊等原生态养殖。

小鲁介绍，他准备将农场打造成3A级旅游景点，做到一年四季有果采摘，一年四季有花供游客观赏。但随着规模的扩大，资金短缺成为主要障碍，农业银行江宁支行了解情况后，主动给以支持，为小鲁提供农村个人生产经营贷款200万元。在资金支持下，小鲁农场内的多个项目正在如火如荼的加紧建设中，后期将陆续开放。

(责编：白宇)